Osmanlı ve Bizans dönemine ait 374 eser ele geçirildi İstanbul’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait 374 parça eser ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, eserler arasında Osmanlı Cihan Devleti'nin en önemli hattatlarından ve Sultan Abdülmecid’in hocası olarak bilinen Yesarizade Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yaptığı tablo de yer aldı.

Osmanlı ve Bizans dönemine ait 374 eser ele geçirildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, ülkenin tarihi zenginlikleri olan kültür varlıklarının ve tarihi eserlerin yasadışı ticaretinin engellenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Mart ayı içerisinde Maltepe ve Beykoz ilçelerinde tespit edilen iki ayrı adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Osmanlı ve Bizans dönemine ait 374 eser ele geçirildi Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan araştırmalarda, başta Selçuklu ve Osmanlı Cihan Devleti olmak üzere Anadolu’nun farklı medeniyetlerine ve tarihî dönemlerine ait arkeolojik, etnografık ve askeri nitelik taşıyan Osmanlı Cihan Devleti'nin en önemli hattatlarından ve Sultan Abdülmecid’in hocası olarak bilinen Yesarizade Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin tablosunun da arasında yer aldığı 374 eser ve obje ele geçirildi.

Osmanlı ve Bizans dönemine ait 374 eser ele geçirildi Buna göre 41 Selçuklu ve Osmanlı Cihan Devleti'nin farklı dönemlerine tarihlenen taşınmazlara ait olan ve İstanbul’un farklı noktalarında bulunan tarihi çeşmelerden çalınan musluklar, 17 tane Antik Yunan, Roma ve Bizans devirlerine ait olduğu değerlendirilen sikke grubu, 15 Osmanlı dönemine ait atama, nişan ve imtiyaz belgesi niteliği taşıyan Padişah Beratı, 13 adet Tophane işi fincan ve fincan altlıkları, 9 adet Türk seramik sanatının ve geleneksel formlarını içerisinde barındıran sürahi grubu ve mangal, 8 adet Geç Bizans dönemi karakteristiği taşıyan dini ve sanatsal değerleri yüksek İkona, 8 adet Türk maden sanatının ve gündelik yaşam kültürünü yansıtan tarihi ibrik, 6 adet farklı çerçeve içerisinde el yazması belgeler, 5 adet Antik Dönemde aydınlatma aracı olarak kullanılan pişmiş toprak kandil, 5 adet klasik Osmanlı çini sanatı (özellikle İznik veya Kütahya üslubu) karakteristiği taşıyan karo parçaları, 4 adet 19. yüzyıla ait içerisinde ünlü Fransız ressamların yer aldığı yağlı boya tabloları, 2 adet Geleneksel Türk kültürünü yansıtan Batı Anadolu Türk sanatı etkilerini barındıran el dokuması Uşak Halısı, Osmanlı Yeniçerileri ve Leventlerin kullandığı sap kısmı Mors dişinden imal edilmiş bir kını ile birlikte yatağan, askeri hatıra niteliği taşıyan 2 adet Enveriye Kama, 1 adet pişmiş toprak amfora, 2 adet Hat Levha, lüle taşı ve çeşitli objeler yer alıyor.

Osmanlı ve Bizans dönemine ait 374 eser ele geçirildi Yapılan operasyonlar neticesinde ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi. Eserlerin, İstanbul Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, İstanbul Ayasofya Tarihi Müzesine teslim edileceği belirtildi. Öte yandan yakalanan tarihi eser kaçakçıları hakkında yürütülen adli işlemin devam ettiği aktarıldı.

