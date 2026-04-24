Facebook, Instagram, WhatsApp... Meta 8 bin çalışanla yollarını ayırıyor
Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformları bünyesinde bulunduran ABD'li teknoloji şirketi Meta, yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak artan yapay zeka yatırımları gösterildi.
- İşten çıkarmalar 20 Mayıs'tan itibaren başlayacak.
- Şirket, yapay zeka projeleri için bütçesini önemli ölçüde artırdı.
- Meta, yapay zeka temelli sistemleri kullanan çalışanların verimliliğinin arttığını gözlemledi.
- CEO Mark Zuckerberg, 2026'nın yapay zekanın çalışma biçimlerini radikal şekilde değiştireceği bir yıl olacağını belirtti.
- Ayrıca bazı açık pozisyonların doldurulmayacağı da belirtildi.
BBC'nin Meta çalışanlarına gönderilen bilgilendirmeye dayandırdığı haberinde, şirketin toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen işten çıkarmaların, 20 Mayıs'tan itibaren başlayacağı bildirildi.
8 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLACAK
Meta'nın, yapay zeka projelerine ayırdığı bütçeyi önemli ölçüde artırdığı, bu kapsamda hem 8 bin kadar çalışanını işten çıkarma hem de bazı açık pozisyonları doldurmama kararı aldığı belirtildi.
ZUCKERBERG SİNYALİ VERMİŞTİ
Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ocaktaki açıklamasında, yapay zeka temelli sistemleri yoğun şekilde kullanan çalışanların verimliliğinin arttığını gözlemlediklerini vurgulamıştı.
Zuckerberg, "2026 yılı, yapay zekanın çalışma biçimlerimizi radikal şekilde değiştireceği bir yıl olacak." demişti.