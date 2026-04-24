Geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve safra kesesi ameliyatı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastaneden ayrılmadan önce vasiyetine ilişkin açıklamalarda bulunan Tatlıses, dikkat çeken ifadeler kullandı. Sanatçının asistanı Tuğçe Korkmaz ise Tatlıses’in mal varlığıyla ilgili gündeme gelen iddialar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, ünlü şarkıcıyla aralarında çıkan ilişki haberleriyle ilgili de gerçeği itiraf etti: “Yakında evleneceğim, göreceksiniz.”

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da İstanbul’daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye başvurmasının ardından ünlü sanatçı tedbir amaçlı yoğun bakıma alınırken, safra kesesi kaynaklı bakteriyel enfeksiyon olan kolesistit tanısı konuldu ve antibiyotik tedavisine başlandı.

“SAFRA KESEMDEN KAFAM KADAR TAŞ ÇIKTI” Tedavi sürecinin ardından Tatlıses’in 11 Nisan’da safra kesesi ameliyatı geçirdiği açıklandı. Hastane çıkışı açıklama yapan İbrahim Tatlıses şu ifadelere yer verdi: “Hani yazıyorlar ‘ İbrahim Tatlıses yoğun bakımda'; yoğun bakım değil bebek bakım orası. Bana bebekler gibi baktılar bana hepsine teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Hepsini evlat edindim, evladım gibi oldu. Safra kesemi aldılar, ne safra kesesiymiş, kafam kadar taş çıktı. Hocalarıma teşekkür ediyorum."

VASİYET SORUSU: ÇOCUKLARIMA KURUŞ YOK Taburcu olmasının ardından vasiyetiyle ilgili soruları cevaplayan Tatlıses, “Vasiyetinizi düşündünüz mü?” sorusuna “Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!” şeklinde cevap verdi. Bazı çocukları nedeniyle diğerlerinin de mağdur olduğunu ifade eden Tatlıses, “İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler” dedi.

“HAYATIMDAN A HARFİNİ SİLDİM” Ahmet, Gülten, Gülşen, Melek Zübeyde, Dilan, İdo ve Elif Ada isimli yedi çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses, aralarının açık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında ise “Hayatımdan A harfini bile sildim” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES’İN MAL VARLIĞI Ünlü sanatçının mal varlığı da yeniden gündeme geldi. İddialara göre Tatlıses’in serveti şu şekilde sıralandı: Seyrantepe’de 32 daire, 4 dükkan

Fikirtepe’de 4 daire

İstanbul’un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar

İzmir’de 5 lüks daire

Bodrum’da 12 villa ve dev arsa

“ARABALARI VE OTELLERİ LİSTEDE YOK” İbrahim Tatlıses’in mal varlığıyla ilgili iddialar sonrası asistanı Tuğçe Korkmaz, Gel Konuşalım programına canlı yayında bağlanarak açıklamalarda bulundu ve Fikirtepe’de evlerinin bulunmadığını söyledi. Ortaya çıkan listenin eksik olduğunu belirten Tatlıses’in asistanı, “Arabaları, saatleri ve otelleri listede yok” dedi.

“EVLENECEĞİM GÖRECEKSİNİZ” İbrahim Tatlıses ile ilişkisine dair iddiaları da reddeden Korkmaz, “İbrahim Bey ile aramızda bir aşk yok. Zaten evleneceğim, siz de göreceksiniz” diye konuştu.

