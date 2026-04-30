Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Carlos Vinicius, ülkesinde Gremio forması altında imza attığı sıra dışı rekorla gündeme geldi. Brezilyalı santrfor, Copa Sudamericana kapsamında Palestino ile oynadıkları karşılaşmada, kısa süre içinde kullandığı 3 penaltıyı da gole çeviremedi.

Carlos Vinicius, aynı penaltıyı 3 defa kaçırarak tarihe geçti.

ÜST ÜSTE 3 PENALTI KAÇIRDI

Maçın 11'inci dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen 31 yaşındaki futbolcu, kaleci Sebastian Perez'e takıldı. Hakemin ihlal gerekçesiyle penaltıyı tekrar ettirmesi üzerine yeniden topun başına geçen Vinicius, bu denemesinde de fileleri havalandıramadı. Hakem, bir ihlal daha tespit ederek, penaltıyı 3'üncü defa tekrarlattı. Brezilyalı futbolcu, yine topu ağlarla buluşturmayı başaramadı.

Palestino kalecisi Sebastian Perez

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli forvet, futbol sahalarında eşine kolay kolay rastlanmayacak bir istatistiğe imza attı. Yaşananlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kaçırdığı penaltılarla büyük yankı uyandıran Carlos Vinicius, Gremio'da bu sezon forma giydiği 26 karşılaşmada 13 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

