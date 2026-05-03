Bursa’da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, kimliği belirlenemeyen kadınların saldırısına uğradı. Tekme ve tokatlarla darp edilen kişi çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Toplumda vicdanları yaralayan bir şiddet olayı daha yaşandı. Bursa’da geçimini sağlamak için sokakta çalışan engelli bir vatandaşa yönelik saldırı, insanlık adına utandıran görüntülere sahne oldu.

TEKME TOKATLA SALDIRDILAR

Bursa’nın Osmangazi Meydanı’nda yaşanan akıllara durgunluk veren olayda edinilen bilgilere göre, meydanda şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş ile bir grup kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadınlar, engelli vatandaşa saldırarak tekme ve tokatlarla darp etti.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışırken, saldırgan kadınlar darp ettikleri vatandaşı olay yerinde bırakarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

