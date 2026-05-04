Muş Spor, penaltılarla turladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Yükselme Play-off 1. Tur ilk maçında Aliağa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Muş Spor, golsüz beraberlikle biten rövanşta rakibini penaltılarla 6-5 mağlup ederek turladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Yükselme Play-off 1. Tur rövanş maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Aliağa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.
MAÇ SONU HALAYLI KUTLAMA
Penaltı atışlarına gidilen müsabakada Muş Spor, 6-5'lik üstünlük sağlayarak tur atladı. Muş Spor'da yönetim, teknik heyet ve oyuncular, turu sahada halay çekerek kutladı.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Alper Akarsu, Harun Terin, Murathan Çomoğlu
Muş Spor Kulübü: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Günaslan (Ferdi Burgaz dk. 112), Erkam Reşmen, Cumali Bişi (Cem Çelik dk. 118), Onur Ramazan Toprak, Tuğkan Kamışoğlu (Emirhan Karagülle dk. 102), Halil Yılmaz (Stanley Ohawuchi dk. 10), Yusuf Yıldırım, Ersel Aslıyüksek, Seçim Can Koç (Bilal Budak dk. 118)
Aliağa Futbol Kulübü: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Erhan Kartal, Oktay Kancı (Alberk Koç 90+3), Suat Kaya (Ahmet İlhan Özerk dk. 101), Yusuf Edem Gümüş, Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Emre Keskin dk. 112), Burak Süleyman (Oğuzhan Yıldırım dk. 90+2), Malik Karaahmet (Koray Kılınç dk. 80)
Sarı kartlar: Seçim Can Koç (Muş Spor Kulübü), Yusuf Erdem Gümüş, Sergen Picinciol, Erhan Kartal, Malik Karahmet (Aliağa Futbol Kulübü)