Limana 4 gemi birden demir attı! 10 binden fazla turist ilçeye akın etti
Kuşadası Ege Port Limanı, farklı bayraklara sahip 4 dev kruvaziyeri aynı anda ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Gemilerle ilçeye gelen, çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 800 turist, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi noktaları ziyaret ederek yerel ekonomiye canlılık kattı.
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine turist gemileri peş peşe demir attı.
4 KRUVAZİYER BİRDEN GELDİ
Ege Port Limanı'na Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Grandeur", Norveç bayraklı "Viking Sea", Bermuda Bayraklı "Sun Princess" ve Malta bayraklı "Celebrity Ascent" isimli kruvaziyerler yanaştı.
GEMİLERDEN 10 BİNDEN FAZLA TURİST İNDİ
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 10 bin 800 turist indi. Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti.
Öte yandan son olarak 28 Nisan'da ilçeye, "Odyssey of the Seas" adlı kruvaziyerle tek seferde 4 bin 600 yolcu gelmişti. Yaz sezonunun açılmasıyla turistik ilçeye gelen kruvaziyer sayılarında, önümüzdeki günlerde artış bekleniyor.