İzmir'de, kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda gömülü bulunan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Fatih İnan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İnan'ın, Mihriban'a karşı takıntılı duygular içerisinde olduğu vurgulanan iddianamede, sanığın baştan beri amacının maktulü yanına çekip cinsel birliktelik yaşadıktan sonra onu öldürmek olduğu belirtildi. Öte yandan Yılmaz ve İnan'ı buluşturan komşular hakkında da ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bornova ilçesinde yaşayan Yılmaz'ın 29 Aralık 2025'te kaybolduktan 14 gün sonra ormanlık alanda cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIR

Soruşturmayı yürüten savcı, Fatih İnan (27) ile tutuksuz yargılanan sanığın kardeşi Ö.İ. (26) ve amcası H.İ. (38) ile R.Ç. (33) ve R.Ç. (35) hakkında 36 sayfalık iddianame hazırladı.

ÖNCE KABUL ETMEDİ, SONRA İTİRAF ETTİ

İddianamede, tutuklu sanık Fatih İnan'ın ilk başta kendine yönelik iddiaları kabul etmediği ancak daha sonra suçunu itiraf ettiği belirtildi. Fatih İnan'ın, Mihriban'a karşı takıntılı duygular içerisinde olduğu vurgulanan iddianamede, sanığın baştan beri amacının maktulü yanına çekip cinsel birliktelik yaşadıktan sonra onu öldürmek olduğu belirtildi.

KOMŞULAR DA İŞİN İÇİNDE

İddianamede, diğer sanıklar komşu R.Ç. ile kocası R.Ç'nin, Mihriban ile İnan'ın buluşmasını sağladıkları, olayın yaşandığı gece telefonda birçok kez görüştükleri ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcı, tutuklu sanık İnan hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sanığın kardeşi Ö.İ. ve diğer sanıklar R.Ç. ile eşi R.Ç. hakkında ise bu suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık İnan'ın amcası H.İ. hakkında ise suça yardım etmekten 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası