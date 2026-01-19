İzmir'de feci şekilde öldürülen Mihriban Yılmaz'ın katil zanlısı Fatih İnan'ın, 2023'te aynı iş yerinde çalıştığı ve 2. kattan düşerek öldüğü belirtilen Naile Büşra Sarıgül'ün de katili olduğu ortaya çıktı. Cinayetin, "Eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" mesajıyla öğrenildiği belirlendi.

İzmir Bornova'da 29 Aralık 2025 tarihinde, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın, Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü ortaya çıktı.

Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada talihsiz kızın cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ortaya kan donduran detaylar çıktı. Genç kızın 'Biriyle görüşeceğim' diyerek evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı biliniyordu. Katil zanlısının ise genç kızın akrabalarıyla aynı binada oturduğu öğrenildi.

Mihriban Yılmaz

SPERM ÖRNEĞİ FATİH İNAN'A AİT ÇIKTI

Tutuklanan evli ve bir çocuk babası Fatih İnan'ın, 2023'te Manisa'da çalıştığı inşaatta ölen iş güvenliği uzmanı 24 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül'ü de öldürdüğü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre raporda genç kadının kalp krizi geçirip merdivenden düştüğü ifadesi yer aldı.

Ancak incelemede kadının üzerinde bulunan sperm örneği, inşaatta ustabaşı olarak çalışan Fatih İnan'a ait çıktı. İnan ise o dönem ifadesinde 'Biz sevgiliydik, kocasından saklıyordu' dedi. Soruşturma sonucunda 14 Şubat 2025'te Fatih İnan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Mihribanın katili, 3 yıl önce de başka kadını öldürmüş! Bu mesaj ele verdi

MESAJLAR ÇİFTE CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan Mihriban cinayetinin ardından Fatih İnan gözaltındayken ifadesi alınan kardeşi Ömer İnan'ın, Mihriban'ın ölümünün ardından amcası Kerem İnan ile yaptığı mesajlaşmalar incelendi.

Amca Kerem İnan'ın, Ömer İnan'a "Eskisinden korkmuyorum bundan korkuyorum" yazdığı, Ömer İnan'ın ise "Ses etmeyin" şeklinde cevap yazdığı anlaşıldı.

Naile Büşra Sarıgül

İKİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Ömer İnan bu mesajların, 2023'te ölen Naile Büşra Sarıgül'le ilgili olduğunu söyledi. Savcılık sevk yazısında da, Fatih İnan'ın Sarıgül'ü cinsel saldırıda bulunduktan sonra inşaatın ikinci katından ittiği; bu cinayetin kardeşi ve amcası tarafından da bilindiği yer aldı.

Mihriban Yılmaz cinayetinden tutuklanan İnan, Naile Büşra Sarıgül'e karşı 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan da tutuklandı.

