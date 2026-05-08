Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde başvuru süreci tamamlandı. Başvuruda bulunan üreticiler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve başvuru sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Küçükbaş hayvancılığı desteklemek ve kırsalda üretimi artırmak amacıyla uygulamaya alınan Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi’nde değerlendirme aşamasına geçildi. Nisan ayında sona eren başvuruların ardından gözler, hak sahiplerinin açıklanacağı tarihe çevrildi.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi kapsamında alınan başvuruları 30 Nisan'da sona erdi. Ardından değerlendirme süreci başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. İl ve ilçe müdürlüklerinde hazırlanan listeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından incelendikten sonra nihai hale getirilecek.

Projede başvuru sahipleri; yaş, kadın girişimci olması, eğitim durumu, küçükbaş hayvan varlığı, işletme kapasitesi ve tarımsal örgüt üyeliği gibi çeşitli kriterlere göre puanlanıyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından puan sıralamasına göre hak sahipleri belirlenecek ve TİGEM tarafından hayvan teslim süreci başlatılacak.

KIRSALDA BEREKET PROJESİ BAŞVURU SORGULAMA

Başvuru yapan üreticiler, sonuç sürecini il ve ilçe tarım müdürlükleri üzerinden takip edebilecek. Proje kapsamında hak sahibi olan üreticilere 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan verilecek. Ayrıca Ziraat Bankası üzerinden kredi desteği, bir yıllık TARSİM sigortası ve bakım-besleme desteği de sağlanacak. Bakanlık, proje ile birlikte hem küçükbaş hayvan sayısının artırılmasını hem de kırsalda üretimin güçlendirilmesini hedefliyor.

