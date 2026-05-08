ABD ve İran arasında yaşanan son askeri gerginliğin yankıları sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı devreye girdiğini açıkladı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları'nın BAE'ye fırlattığı füzede yazan "Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız." notu dikkatleri üzerine çekti.

ABD ve İran arasında yaşanan kriz bölgedeki gerilimi artırırken, BAE’den bölgesel güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi.

BAE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

BAE Savunma Bakanlığı, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hedef olduğunu ve hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı devreye girdiğini duyurdu. Ülke genelinde duyulan seslerin saldırıları engellemeye yönelik angajman operasyonlarının sonucu olduğu belirtilirken, saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği ya da herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Halka sakin olma ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Körfez'de tansiyon yükseliyor! BAE'de hava savunma sistemleri devrede: İran'dan füzeli mesaj

"ABD ÇEKİP GİDER, SONUNDA BAŞ BAŞA KALIRIZ"

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'nın son hamlesi sosyal medyayı kısa sürede salladı. İran'dan BAE'ye fırlatılan füzede yer alan "Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız." notu dikkatleri üzerine çekti.

NE OLMUŞTU?

İran'dan önceki gün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Dün de BAE, hava savunma sistemlerinin bir füze tehdidine karşı devreye girdiğini duyurmuş, İran Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediklerini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, BAE'ye "ABD ve İsrail ile suç ortaklığını sona erdirme" çağrısında bulunmuştu.

BAE'ye füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğine dair Abu Dabi yönetimi tarafından ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını savunan Tahran yönetimi, "İran'a karşı savaşan taraflarla işbirliği ve özellikle de saldırganların askeri üs ve teçhizatlarını barındırmaya devam etmesini" kınamıştı.

