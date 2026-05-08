Şırnak'ta kendilerini asker olarak tanıtıp gözlerine kestirdikleri bir vatandaşa "Hakkında arama kaydı var, 500 bin lira verirsen bu dosyadan kurtarırız" yalanıyla şantaj yapan dolandırıcılık şebekesi, polisin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. İhbar üzerine harekete geçen Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi ve seri numaraları önceden alınmış paralarla kurduğu başarılı tuzak sayesinde parayı teslim alırken suçüstü yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp para veya altın isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları bir kez daha uyardı.

