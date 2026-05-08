Geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, geçirdiği ameliyatın ardından yeniden müzik çalışmalarına başladı. “İmparator” lakaplı sanatçı, uzun bir aradan sonra stüdyoya döndüğü öğrenildi. Sanatçının YouTube sayfasına eklendikten kısa süre sonra silinen klipteki görüntüleri dikkat çekti.

Elazığ yöresine ait “Baboş” türküsünü yeniden yorumlayan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses’in çalışması kısa sürede dikkat çekti. Tatlıses’in hazırlanan yeni klibi özellikle görsel kurgusuyla öne çıktı.

“ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ…”

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan klipte, İbrahim Tatlıses’in geçmiş yıllara ait görüntülerinin Elazığ’ın Harput bölgesinin tarihi dokusuyla birleştirildiği öğrenildi. Ancak klip kısa süre sonra YouTube kanalından kaldırıldı. Klibi görenler şarkıcının performansı ile ilgili “eski günlerindeki formunu yansıtıyor” şeklinde yorumlar yaptı. Klipte ‘yapay zeka’ destekli görseller ilk bakışta öne çıktı.

İbrahim Tatlıses’ten yapay zekalı klip! Kaldırılan video merak uyandırdı

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan kısa süre önce hastaneden taburcu edilen ünlü sanatçı, yaptığı açıklamalarda vasiyetine ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Tüm mal varlığını devlete bıraktığını belirten Tatlıses, “Çocuklarıma kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım” ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses’ten yapay zekalı klip! Kaldırılan video merak uyandırdı

Aile ilişkilerine de değinen sanatçı, çocuklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak bazı açıklamalar yapmış, özellikle oğlu Ahmet Tatlıses’e yönelik sözleriyle de gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses’in açıklamasında “A harfini alfabeden sildim. Çocuklarımın bazılarının hastaneye alınmamasını ben istemedim. Onlar benim kalbimde hak ettikleri yerde değiller. Benim babam bu haldeyken ben babamı yalnız bırakmam, babam için ölürüm. Keşke mezardan kalksa boynumu baltayla kesse. Babaların kıymeti ne zaman anlaşılır bilmiyorum” demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası