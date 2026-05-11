Piyasalarda yeni hafta da Orta Doğu’daki belirsizlikle başlıyor. Bu hafta perşembe günü açıklanacak “İkinci Enflasyon Raporu” piyasanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkarken; Piyasa Katılımcıları Mayıs Anketi, Nisan Ayı Konut Satışları ve Mart Cari Denge Verileri içeride diğer önemli başlıklar olarak takip edilecek. Küresel tarafta ise ABD-İran arasındaki gerilim ve petrol fiyatları odak noktasında...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yeni haftada önemli gündem maddeleri takip edilecek. Orta Doğu’daki savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 2,5 ay geride kalırken, yükselen petrol fiyatlarının faturası daha belirgin ortaya çıktı.

Mart ayında %1,9 olan aylık TÜFE, nisanda %4,18’e yükselerek beklentilerden daha olumsuz bir görünüm ortaya koydu. Böylece yıllık enflasyon da %30,87 seviyesinden %32,37’ye yükseldi.

KARAHAN’DAN MESAJLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan, nisan enflasyon verisinde savaşın etkilerinin net bir biçimde görüldüğünü belirterek “Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları da değerlendireceğiz. Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor” açıklamasında bulunmuştu.

ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Piyasalarda geçen hafta açıklanan nisan TÜFE’nin ardından bu hafta en önemli gündem maddesi olarak “İkinci Enflasyon Raporu” öne çıkıyor.

TCMB, 12 Şubat tarihli son Enflasyon Raporu sunumunda, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını %13 - %19 bandından %15 - %21’e revize etmiş ancak %16 seviyesindeki ara hedefini korumuştu. ABD-İran savaşı ve yükselen enerji fiyatları sonrasında TCMB’nin tahmin aralığında ve ara hedefte, yukarı yönlü revizyona gidebileceği bekleniyor.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

15 Mayıs Cuma günü TCMB tarafından ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’nin mayıs sonuçları da açıklanacak. Nisan 2026 anket döneminde 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %25,4’ten %27,5’e yükselmişti. Beklentileri aşan nisan enflasyon verisi sonrasında piyasa katılımcılarının yıl sonu TÜFE beklentisinin de artabileceği ifade ediliyor. İş Yatırım tarafından yayımlanan son raporda, 2026 yıl sonu TÜFE tahmini %29 olarak revize edilmişti.

CARİ DENGE VE KONUT SATIŞLARI

İç piyasalarda ayrıca çarşamba günü “cari denge” ve perşembe günü “konut satışları” takip edilecek. Mart ayında cari açığın 9,5 milyar dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Nisan ayına dair konut satış istatistiklerinin ise, yükselişe geçen faizler sebebiyle “daha yatay bir görünüm” sergileyebileceği aktarılıyor.

ORTA DOĞU VE PETROL FİYATLARI

Küresel tarafta ise ABD-İran gerilimi ve petrol fiyatları odak noktasında… “Ateşkesin devamı” piyasalarda iyimserliği desteklerken, İran’ın son teklifine ABD’nin olumsuz cevap vermesi “kısa vadede kalıcı bir anlaşma” üzerindeki riskleri artırıyor.

Petrol fiyatları da yeni haftaya TSİ 06:00 itibarıyla %5’e ulaşan primle, 105 doların hemen üzerinden başlangıç yapıyor.

