Altın fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmış durumda. Bölgeden gelen haber akışı, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Milyonlar altının geleceğini merak ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Piyasaların bir yükseliş, bir düşüş haberleriyle gündeme geleceğini belirten Memiş, mayıs ayı altın fiyatı beklentisini açıkladı. İşte Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

BORSADA TOPARLANMA BEKLENİYOR Borsayı değerlendiren Memiş, "Dün piyasalarda satışlar vardı. Bu satışlarla birlikte Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.779 puan seviyesine kadar girilmişti. 14.800'e kadar bir kar satışı zaten bekliyorduk. Şimdi buradan bugün tekrar hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Asıl ana hedef teknik olarak 15.600 puan seviyesi. Ben düşüşleri bir alım fırsatı olarak okumaya devam ediyorum." dedi.

ONS ALTINDA KISA VADE HEDEFİ Fed'in faiz indirim beklentisinin ötelendiğini belirten Memiş, "Enflasyon rakamı açıklandı dün Amerika'da %3.8 geldi, 3.7 olarak bekleniyordu. Beklenti üzerinde çıktığı için Fed yılı sonuna kadar muhtemelen faizlerde bir değişime gitmeyebilir. Veriyle birlikte ons altın 4.680'lere, 70'lere bir geldi. Oradan tekrar toparlandı. Ons altın tarafında asıl kısa vade teknik seviye 4.860 dolar seviyesi." ifadelerini kullandı.

RUSYA VE UKRAYNA BARIŞI... Piyasaların ateşkes haberlerine odaklandığını belirten Memiş, "Herkes Amerika ve İran arasında barış bekliyor ama Rusya ve Ukrayna arasında önce bir barış haberi gelecek. Hemen ons altında 5 bin, 5 bin 200 dolar seviyesi barış haberleriyle desteklenecek ama kısa vadede bir 4 bin 850, 4 bin 860 dolar seviyesi var." şeklinde konuştu.



MAYIS AYI ALTIN BEKLENTİSİ Gram altınla ilgili de konuşan Memiş, "Gram altın fiyatı dün 6 bin 800 lira seviyesinin altına gerilemişti. Şu anda 6 bin 875 lira. Burada da tekrar 7 bin lira seviyesi üzeri bir deneme göreceğiz bu Mayıs ayında. Teknik olarak beklentim bu yönde." dedi.

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Piyasalarda her gün farklı bir fiyat akışları gelmeye devam ediyor. Her gün farklı haber akışları gelmeye devam ediyor. Çok yoğun bir hafta. Çok ekonomik bir ajandası yoğun. Bugün yükseliş, yarın düşüş. Ondan sonra tekrar yükseliş gibi fiyatlama göreceğiz piyasalarda."

Haberle İlgili Daha Fazlası