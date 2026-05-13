Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Aylık Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlendi. Başkan Dursun Özbek, toplantıda açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZ ŞİMDİ DAHA BÜYÜK"

Her mayıs ayında olduğu gibi yine mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Galatasaray Başkanı, "Futbol takımımız üst üste 4'üncü, yani 26'ncı şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Bu başarıda büyük emeği olan başta Okan (Buruk) hocamız olmak üzere teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Sezon boyunca bizim yanımızda olan taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık. Hedeflerimiz şimdi daha büyük, o hedeflere de birlikte yürüyeceğiz. Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 26'ncı şampiyonluğumuzu kutlayacağız" şeklinde konuştu.

"İKİ SENE DAHA BU ÖNEMLİ GÖREVE TAİBİZ"

Başkanlık seçiminden önceki (16 Mayıs, çoğunluk sağlanamazsa 23 Mayıs) son toplantıyı yaptıklarını hatırlatan Dursun Özbek, "Bize onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden yaklaşık 23 ay geçti. Arkadaşlarımla bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. İki sene daha bu önemli göreve talibiz. Öncelikle bu görev süresinde bizimle birlikte Galatasaray için emek veren önümüzdeki dönem listelerimizde yer almayan ama her zaman yanımızda olan arkadaşlarıma büyük teşekkür ediyorum. Her zaman Galatasaray’ın başarısı için çalıştılar. Zor dönemlerden geçtik. Çıktığımız yolda bizi engellemek, durdurmak isteyenler oldu. Bunlara karşı birlikte ve beraberliğimizi hep önde tuttuk. Sizin desteğiniz, bizim gücümüz oldu. Şimdi daha fazlasını yapmak için de hazırız. Seçim dönemi için sloganımızı 'Geleceğin Galatasaray’ı' olarak belirledik. Ben ve arkadaşlarım bu dönemde başaracaklarımızla Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımızın olduğuna inanıyoruz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen Galatasaraylılara gururla bırakacağımız bir Galatasaray’ın hayalini kuruyoruz. Bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli fırsat var. Başarmak zorundayız. Tarihi sorumlulukla karşınızdayım. Galatasaray’ın geleceğini oluşturmak için bir saniye bile durmadan çalışacağımıza söz veriyorum. 16 Mayıs Cumartesi günü adamızda yapacağımız etkinlikle yeni dönem projelerimizi ve vizyonumuzu üyelerimizle paylaşacağız" dedi.

ÖZBEK EKİBİNİ TANITTI

Dursun Özbek, yeni dönemde çalışacağı ekibini tanıttı. 2026-2028 dönemi için de hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapmak üzere sizlerden yetki isteyeceğiz, destek isteyeceğiz. Önümüzde tarihi bir fırsat var. Geleceğin Galatasaray’ını oluşturmak için önümüzde büyük fırsat var. 23’ünde yapacağımız seçime hepinizi davet ediyorum. Bizim için bir şölen olduğunu düşünelim. Orada hep beraber olmaya sizleri davet ediyorum" sözlerini sarf etti.

