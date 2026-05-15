Kastamonu’da yeşil reçeteye tabi ilaçlar için sahte manuel reçete düzenleyerek kamu zararına neden oldukları iddia edilen 22 şüpheliye operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 8 aylık planlı çalışma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

İLAÇLARDA YASA DIŞI SATIŞ

Yapılan incelemelerde, yeşil reçeteye tabi ilaçlar için sahte manuel reçeteler düzenlendiği, bu reçetelerin SGK’ya fatura edilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi. Ayrıca reçetelerde yer alan ilaçların yasa dışı yollarla satıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eczacı ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheliye yönelik 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, 50 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları ile çeşitli belge ve dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

