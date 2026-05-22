Miss Venezuela unvanıyla tanınan Andrea del Val, Cannes Film Festivali sırasında bir otel odasında stilisti tarafından makaslı saldırıya uğradığını iddia ederek yüzünde yaraların görüldüğü bir video paylaştı.

29 yaşındaki Miss Venezuela 2025 Andrea del Val, sosyal medyada yaptığı açıklamada, stilisti Giovanni Laguna’nın (33) Salı günü Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

“TAM DA İSTEDİĞİM ŞEY BUYDU”

Model, yüzünden kanlar aktığı anları telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Videoda “Bakın, Giovanni Laguna’nın yaptığı bu. Tebrikler Giovanni, tam da istediğim şey buydu, kim olduğunu göstermeyi istiyordum” ifadelerini kullandı.

SESLERİ DUYANLAR POLİSE HABER VERDİ

Del Val daha sonra kamerayı çevirerek odanın dağınık halini, etrafa saçılmış eşyaları ve mobilyaları gösterdi. Laguna’nın ise odanın köşesinde bir sandalyede oturduğu görüldü.

Lüks otelde kalan diğer konuklar, çığlıklar, darp sesleri ve fiziksel bir boğuşma yaşandığını duyunca polisi aradı. İspanyol gazeteci Jordi Martin tarafından paylaşılan görüntülerde, Laguna’nın polis eşliğinde götürüldüğü anların da yer aldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Latin Amerika’da ünlü güzellik kraliçeleri ve ünlülerle çalışan bir stilist olarak tanınan Laguna’nın, Miss Universe Colombia için 2023’ten bu yana kreatif direktörlük yaptığı belirtildi.

Ayrıca, Meksika Miss Universe 2025 birincisi Fátima Bosch ile de bağlantılarının olduğu, ancak olayla ilgili kendisinin bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Laguna gözaltına alındı ancak hakkında hangi suçlamaların yöneltileceği henüz netlik kazanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Del Val’ın tıbbi müdahale aldığı ve durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi. Olayın kesin nedeni henüz doğrulanmazken, Fransız polisinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

