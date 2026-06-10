Türkiye Gazetesi'ne konuşan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" mesajına destek vererek parti içinde önemli adımların atılabileceğinin sinyalini verdi. Parti hukukuna ve parti kültürüne aykırı davranan isimlerle yolların ayrılabileceğini söyleyen Tekin, gözlerin MYK ve Parti Meclisi toplantılarında alınacak kararlara çevrildiğini belirtti.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler sürerken, CHP'nin eski milletvekillerinden Gürsel Tekin, Türkiye Gazetesi'nden Oğuzhan Yalçın'a önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği grup toplantısında verdiği "arınma" mesajlarını değerlendiren Tekin, siyasetin temizlenmesinin hem Türkiye hem de demokrasi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu kararlı tutumu desteklediklerini belirten Tekin, "Arınma çok kıymetli bir şeydir. Sadece bizim siyasi çevremiz için değil, dünyadaki bütün inançların ve değerlerin ortak noktalarından biridir. Türk siyasetinin arınmaya ihtiyacı var. Yaşadığımız sorunların temelinde kirlenmiş siyaset anlayışı yatıyor. Genel başkanımızın bu konuda çok ciddi ve kararlı bir duruşu var. Biz de sonuna kadar destekleyeceğiz" dedi.

"ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALILAR"

Parti içinde yaşanan tartışmalara da değinen Tekin, bazı isimlerin öz eleştiri yapması gerektiğini söyledi Tekin, "Bugün yüzlerce arkadaşımız soruşturma ve tutuklamalarla karşı karşıya. Çok sayıda belediye başkanımız ve kurultay delegemiz AK Parti'ye katıldı. Arkadaşlarımızın neden bu kişilerle yol arkadaşlığı yaptıklarını sorgulamaları ve öz eleştiri yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"PARTİ HUKUKUNA UYGUN ADIMLAR ATILACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "sağduyu" çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Kılıçdaroğlu ve ekibinin süreç boyunca sağduyulu davrandığını söyledi.

Tekin, "Sorunların büyümemesi için çok çaba gösterildi. Ancak karşı taraftan aynı yaklaşımı göremedik. Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi, parti hukukunun ve parti kültürünün kabul etmeyeceği davranışlarda bulunan kişilerle yollar ayrılabilir" diye konuştu.

MYK ve Parti Meclisi toplantılarında bu konuların ele alınacağını belirten Tekin, bazı isimlerle parti hukukuna uygun şekilde ayrışma yaşanabileceğini ifade etti.

"GRUP TOPLANTISI TBMM'DE YAPILACAK"

Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek grup toplantısına ilişkin de konuşan Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağını söyledi.

Tekin, "Sayın Genel Başkanımız gelecek salı günü grup toplantısını TBMM'de gerçekleştirecektir. Bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Geçtiğimiz süreçte sorunların derinleşmemesi adına genel merkezde açıklama yapıldı ancak bundan sonraki toplantı Meclis'te olacaktır" ifadelerini kullandı.

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