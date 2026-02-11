Samsun TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak büyük bir merakla takip ediliyor. TOKİ’nin 250 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Samsun’da başvurusu alınan projeler için kura heyecanı başladı. Samsun Asarcık ilçesinde yapılacak 71 konutluk proje için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi netleşti.

Samsun ili Asarcık ilçesinde yürütülen proje Biçincik Mahallesi içinde yer alacak. Proje kapsamında toplam 71 konut için hak sahipleri belirlenecek. Konutların daire tipleri ise 2+1 ve 3+1 olarak açıklandı. Projede 2+1 53 konut bulunurken, 3+1 18 konut satışa sunulacak. Peki, Samsun TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Samsun Asarcık için başvurusu alınan konutlarda kura süreci netleşti. Samsun TOKİ kura sonuçları 12 Şubat 2026 Perşembe günü yapılacak konut belirleme kurasıyla birlikte belli olacak.

SAMSUN ASARCIK KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Samsun Asarcık’ta gerçekleştirilecek kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla izlenebilecek. 12 Şubat 2026 tarihinde yapılacak çekiliş saat 11:30’da başlayacak. Başvuru yapan vatandaşlar kura sonucunu canlı yayında anlık olarak takip edebilecek.

SAMSUN ASARCIK TOKİ PROJESİNDE KAÇ KONUT VAR?

Samsun ili Asarcık ilçesinde yürütülen proje, Biçincik Mahallesi’nde yer alıyor. Proje kapsamında toplam 71 konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ SAMSUN ASARCIK SÖZLEŞME TARİHLERİ

Kura çekimi sonrasında hak sahibi olan vatandaşlar için sözleşme süreci de belirlendi. Samsun Asarcık 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında sözleşmeler 23 Şubat 2026 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında imzalanacak.

