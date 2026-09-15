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Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı

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Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı

'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz'ün kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Öz'ün polisten kaçmak için adres değiştirdiği öne sürüldü.

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Van'da kilo kilo altının takıldığı düğün görüntüleriyle gündeme gelen ve "Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz hakkında yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı.

ATV Haber'in yer verdiği görüntülerde, hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz'ün İstanbul'da polisten kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Şaşalı düğünün ardından İstanbul'a gelen Çağla Öz, Maslak'taki evine yerleşti.

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı

SABAH SAAT 04.00'TE SİTEDEN AYRILDI

Düğünden iki gün sonrasına ait olduğu belirtilen görüntülerde Çağla Öz sabaha karşı saat 04.00 sıralarında sitenin asansöründe ve ardından site çıkışında görüldü.

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Eşinin gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecinde polis ekiplerinin takibinde olan Öz'ün, kendi evinden doğrudan ayrılmak yerine aynı sitede yaşayan bir arkadaşının evine geçtiği belirtildi. Burada bir süre kaldıktan sonra sabaha karşı aracıyla siteden ayrıldığı görüldü. Öz, daha sonra Fatih'teki başka bir adrese geçti.

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı

FATİH'TE GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Öz, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'te gözaltına alındı. Öz, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı
Başlık ResmiVanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı
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Çağla Öz'ün ifadesinde, düğünde takılan altınların kiralık olmadığını, satın alma yoluyla temin edildiğini ve organizasyonu üstlenen eşi tarafından alındığını söylediği aktarıldı.

Öz ayrıca altınların kaynağını eşine sormadığını, düğünün ardından kendisinden alınan altınları daha sonra odunlukta yapılan aramada ele geçirilen bir valizin içerisinde gördüğünü ifade etti. Bazı bileziklerin imitasyon olduğunu ise haberlerden öğrendiğini söyledi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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