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Dünya

İtalya ile İspanya arasında kriz büyüyor! Sınır kontrolleri bir kez daha uzatıldı

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İtalya ile İspanya arasında kriz büyüyor! Sınır kontrolleri bir kez daha uzatıldı

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin geçmesinin ardından İtalya ile İspanya arasında başlayan diplomatik kriz sürüyor. İtalya'nın sınır kontrollerini ikinci kez uzatmasının ardından İspanya da İtalya'dan gelenlere yönelik kontrolleri 8 Ekim'e kadar sürdüreceğini açıkladı.

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin geçmesinin ardından İtalya ile İspanya arasında başlayan diplomatik kriz devam ediyor.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ görüşlü hükümet, düzensiz göçmen krizinden dolayı suçladığı İspanya'ya karşı Schengen Anlaşması'ndan doğan serbest dolaşımı ağustos ayı başında askıya almıştı. İtalya'nın sınır kontrollerini ikinci kez 15 gün süreyle uzatma kararının ardından İspanya İçişleri Bakanlığı da İtalya'ya yönelik sınır kontrollerini 8 Ekim'e kadar sürdüreceğini duyurdu.

İki ülke arasındaki doğrudan bağlantıyı sağlayan havaalanları ve limanlardaki sınır kontrollerinin uzatılması kararı, İçişleri Bakanlıkları tarafından Avrupa Birliği'ne bildirildi.

İspanya, İtalya'ya yönelik serbest dolaşımı askıya alma kararını daha önce 23 Eylül'e kadar uzatmıştı.

İtalya hükümeti, sınır kontrollerinin uzatılmasına "potansiyel terörist sızma tehdidini" gerekçe gösterirken, İspanya ise "tedbirleri gerektiren koşulların değişmediğini" belirterek İtalya'dan gelenlere yönelik sınır kontrollerini sürdüreceğini açıkladı.

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ALBARES'DEN MELONI HÜKÜMETİNE SUÇLAMA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Senato'da İspanyol gazetecilerin İtalya ile yaşanan krize ilişkin sorularını cevapladı.

Albares, Meloni hükümetini konuyu iç siyasete malzeme yapmakla suçlayarak, "Bu konunun iç siyasete alet edilmesi utanç verici bir durum" dedi.

Albares, bunun İspanyol halkının onuruna ve Avrupa'nın birlik ve dayanışmasına yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirterek, "Oysa Avrupa, dayanışma olmadan var olamaz" ifadelerini kullandı.

SEBTE'DEKİ GÖÇMEN KRİZİ KRİZİ TETİKLEMİŞTİ

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri bölgeye konuşlandırma kararı almıştı.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının bulunmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış, deniz ve hava yoluyla seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması başlatmıştı.

İtalya'nın kararına İspanya tepki göstermişti. Madrid yönetimi de benzer bir misillemeye gideceğini ve İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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