Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11'ler
İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Barcelona, sahasında Racing Santander ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 5 maçını kazanarak 15 puan toplayan Katalan ekibi, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken muhtemel 11'ler de netleşmeye başladı.
Futbolseverler karşılaşma öncesinde Barcelona - Racing Santander maçının yayın bilgilerini ve muhtemel ilk 11'lerini araştırıyor. Peki, Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?
BARCELONA - RACİNG SANTANDER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?
Barcelona ile Racing Santander arasındaki La Liga karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.
BARCELONA - RACİNG SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona ile Racing Santander arasındaki La Liga mücadelesi 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. La Liga'nın 6. haftasındaki Barcelona - Racing Santander karşılaşması Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.
BARCELONA - RACİNG SANTANDER MUHTEMEL 11
Barcelona: J. García, J. Cancelo, P. Cubarsí, E. García, G. Martín, M. Bernal, Pedri, D. Olmo, Raphinha, L. Yamal, K. Adeyemi
Racing Club: J. Agirrezabala, A. Mantilla, P. Ramón, M. Gueye, J. Belocian, J. Salinas, I. Vicente, Y. Zabiri, S. Canales, I. Martín, M. Prati