Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11'ler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11'ler
Başlık ResmiBarcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Barcelona, sahasında Racing Santander ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 5 maçını kazanarak 15 puan toplayan Katalan ekibi, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir merak edilirken muhtemel 11'ler de netleşmeye başladı.

Kaydet
a- | +A

Futbolseverler karşılaşma öncesinde Barcelona - Racing Santander maçının yayın bilgilerini ve muhtemel ilk 11'lerini araştırıyor. Peki, Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir?

BARCELONA - RACİNG SANTANDER MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Barcelona ile Racing Santander arasındaki La Liga karşılaşması S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler
Başlık ResmiBarcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler

BARCELONA - RACİNG SANTANDER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ile Racing Santander arasındaki La Liga mücadelesi 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. La Liga'nın 6. haftasındaki Barcelona - Racing Santander karşılaşması Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

Barcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler
Başlık ResmiBarcelona - Racing Santander maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel ilk 11ler

BARCELONA - RACİNG SANTANDER MUHTEMEL 11

Barcelona: J. García, J. Cancelo, P. Cubarsí, E. García, G. Martín, M. Bernal, Pedri, D. Olmo, Raphinha, L. Yamal, K. Adeyemi

Racing Club: J. Agirrezabala, A. Mantilla, P. Ramón, M. Gueye, J. Belocian, J. Salinas, I. Vicente, Y. Zabiri, S. Canales, I. Martín, M. Prati

İLGİLİ HABERLER
GS Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray
HABERLER
GS Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray'ın Avrupa maçı için geri sayım başladı!
Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!
HABERLER
Milan - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçları başladı!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ
Dışişleri: Mekke'nin hedef alınmasını kınıyoruz
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
BUNUN ADINA 'HOŞGÖRÜ' DEDİ
Pişkin açıklamalar! "Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz"
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
ÖSYM'DEN 392 ADAY İÇİN KARAR!
'Mevzuata aykırı' dedi, yeniden sınav yapılacak
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
'KONGRE F-35'İ ENGELLEYEMEZ'
Yunan lobisi çıkmaza girdi, ABD'li vekil itiraf etti
PİYASADAN TOPLATILIYOR
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bir peluş anahtarlıkta üç ayrı risk! Bakanlık devrede
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
MUHALEFETE 'PISA' TEPKİSİ
"Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?"
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
'İSLAM AVRUPA'YI ELE GEÇİRİYOR'
İsveçli milletvekili, o camiyi hedef gösterdi
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
MİLLİ UÇAKLAR GÖKYÜZÜNE!
Türk Hava Kuvvetleri'nde yeni dönem başlıyor
"HUKUKİ ENGEL KALMADI"
CHP’de kongre ve kurultay yolu açıldı
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
MESAJIN BİR KISMINI GİZLEDİLER
Real Madrid maçında gözden kaçmayan detay
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK İPUCU!
İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
KİRALIK TETİKÇİ İLANI VERDİLER
Suç örgütü paylaşımlarına eş zamanlı baskın
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ!
Sağanak yağış kaç gün sürecek?
MHK TEK TEK AÇIKLADI
MHK TEK TEK AÇIKLADI
Tartışmalı kararlar için videolu değerlendirme
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
'DÜNYADA BENZERİ YOK' DEDİLER
Avrupa ülkesinden Türkiye kararı!
"İYİ Kİ BENİ ÖLDÜRMEDİLER"
3 kızını evlatlıktan reddetmek istiyor
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
F.BAHÇE GÜN GÜN AÇIKLADI
Asensio'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu
ACILI EŞİ BÖYLE SESLENDİ!
ACILI EŞİ BÖYLE SESLENDİ!
Türk iş adamının Kolombiya'da düşen uçağına ulaşıldı
'KİLİT OYUNCU ORKUN'
'KİLİT OYUNCU ORKUN'
Marsilya’nın eski yıldızından Beşiktaş maçı yorumu
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Kardashian'ı bağlayıp mücevherlerini çalmışlardı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
CATL'den elektrikli kamyonlara 1.000 km menzil: 25 dakikada yüzde 80 doluyor
CATL'den elektrikli kamyonlara 1.000 km menzil
Kaydet
Bu peluş anahtarlığa dikkat! Hem kimyasal hem boğulma riski çıktı
Bu peluş anahtarlığa dikkat! Hem kimyasal hem boğulma riski çıktı
Kaydet
Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki: Derhal sona ermeli
Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.