CATL'den elektrikli kamyonlara 1.000 km menzil: 25 dakikada yüzde 80 doluyor

CATL, ağır ticari araçlar için geliştirdiği yeni Tectrans II batarya platformunu tanıttı. Modüler sistem, 1.000 kilometreye kadar menzil sunarken megawatt seviyesindeki istasyonlarda yüzde 80 doluluğa 25 dakikada ulaşabiliyor.

Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticilerinden CATL, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026 kapsamında yeni nesil ticari araç batarya platformunu sergiledi.

Tectrans II adı verilen sistem, uzun yol kamyonlarından şehir içi dağıtım araçlarına, maden ve limanlarda kullanılan ağır vasıtalardan otobüslere kadar farklı ticari araç sınıflarına uyarlanabiliyor.

ELEKTRİKLİ KAMYONLARDA 1.000 KİLOMETRE MENZİL HEDEFİ

Tectrans II, standartlaştırılmış batarya paketlerinin araç üreticisinin ihtiyacına göre farklı sayılarda birleştirilebildiği modüler bir yapıya sahip.

Kısa mesafede çalışan bir dağıtım kamyonunda daha az sayıda paket kullanılabilirken uzun yol taşımacılığına yönelik çekicilerde batarya kapasitesi artırılabiliyor. En yüksek kapasiteli kurulumda elektrikli ağır vasıtaların tek şarjla 1.000 kilometreye kadar yol alabileceği belirtiliyor.

Bu değer, aracın yükü, gövde yapısı, hava koşulları ve sürüş güzergahına bağlı olarak değişecek. CATL ayrıca 1.000 kilometrelik menzilin hangi test standardına göre hesaplandığını açıklamadı.

CATLden elektrikli kamyonlara 1.000 km menzil: 25 dakikada yüzde 80 doluyor

YÜZDE 80 DOLULUK 25 DAKİKA SÜRÜYOR

Yeni batarya platformu, megawatt seviyesinde şarj gücünü destekliyor. CATL’ye göre sistem uygun bir şarj istasyonuna bağlandığında bataryayı 25 dakika içerisinde yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor.

DAHA HAFİF BATARYA YÜK KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

Tectrans II’nin ağırlık bazındaki enerji yoğunluğu 170 Wh/kg olarak açıklandı. CATL, bu değerin ticari araç bataryalarındaki sektör ortalamasından yaklaşık yüzde 13 daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Enerji yoğunluğunun yükselmesi, aynı kapasitenin daha hafif bir batarya paketiyle sağlanmasına imkan tanıyor. Şirketin hesaplamasına göre yeni sistem, eşdeğer batarya kapasitesine sahip bir kamyonun yaklaşık 600 kilogram daha fazla yük taşımasını sağlayabilir.

Ticari araçlarda batarya ağırlığı doğrudan taşınabilecek yük miktarını etkiliyor.

Bataryanın şarj ve deşarj sürecindeki toplam enerji verimliliği ise yüzde 96 olarak açıklandı. Daha düşük enerji kaybı, yüksek kilometre yapan ticari araçların elektrik tüketimini ve işletme maliyetini azaltabilir.

CATLden elektrikli kamyonlara 1.000 km menzil: 25 dakikada yüzde 80 doluyor

KULLANIM ÖMRÜ 1,5 MİLYON KİLOMETREYİ BULUYOR

Ağır ticari araçlar için hazırlanan Tectrans II bataryalar, 12 yıl veya 1,5 milyon kilometrelik kullanım ömrü hedefiyle geliştirildi. CATL, bu sürenin sonunda bataryanın başlangıç kapasitesinin en az yüzde 70’ini korumasını amaçlıyor.

Fiziksel dayanıklılığa da ağırlık veren CATL, sıcak şekillendirilmiş çelik üst kapağın 180 kilogramlık basınca 10 bin kez dayanabildiğini belirtiyor. Alt koruma plakası 1.000 joule darbe direnci sunarken alüminyum gövdenin yanal ezilme dayanımı 250 kN seviyesine ulaşıyor. Batarya muhafazası ayrıca 15 yıllık korozyon direnci hedefiyle tasarlanmış.

Bağımsız kollardan oluşan batarya yönetim sistemi, paketlerden birinde arıza oluşması durumunda sorunlu bölümü devreden çıkarabiliyor. Böylece aracın tamamen hareketsiz kalmadan sınırlı biçimde yoluna devam etmesi hedefleniyor.

HEM ŞARJ HEM BATARYA DEĞİŞİMİ DESTEKLENİYOR

Tectrans II yalnızca sabit bataryalı araçlara göre geliştirilmedi. Platform, şarj işleminin yanı sıra boş bataryanın dolu bir paketle değiştirildiği istasyonlarla da uyumlu olacak.

CATL VE DHL AVRUPA’DA YEŞİL NAKLİYE KORİDORLARI KURACAK

CATL, tanıtım kapsamında DHL Group ile Avrupa’da “Yeşil Yük Koridorları” oluşturulmasına yönelik bir mutabakat anlaşması da imzaladı.

İki şirket, belirli güzergahlarda kullanılmak üzere elektrikli ticari araçların geliştirilmesi, gerekli enerji altyapısının kurulması ve pilot filoların devreye alınması için araç üreticileriyle birlikte çalışacak.

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