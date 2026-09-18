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Ekonomi

İhracat Akademisi'nin ilk dersi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başladı

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İhracat Akademisi'nin ilk dersi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde başladı
Başlık Resmiİhracat Akademisinin ilk dersi İstanbul Ticaret Üniversitesinde başladı

Ticaret Bakanlığı ve YÖK, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile hayata geçirilen protokolle “Türkiye’nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri” dersi lisans düzeyinde seçmeli ders olarak müfredata dahil edilirken, dersler 18 Eylül de yani bugün başlamış oldu.

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Ticaret Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çok önemli bir ders hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan İş Birliği Protokolü çerçevesinde, dış ticaret alanında yetişmiş insan kaynağının niteliğini geliştirmek ve bu eğitim faaliyetlerinde üniversitelerin birikimlerinden istifade etmek amacıyla hayata geçirilen İhracat Akademisi kapsamında, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda "Türkiye'nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri" dersi, lisans düzeyinde seçmeli ders olarak eğitim programına dahil edildi. Dahil edilen program kapsamında, küresel ekonomik gelişmeler, ürün güvenliği, serbest bölgeler ve uluslararası ticaret veri kaynakları gibi konulara yer verilecek.

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HEDEF NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI

İhracat Akademisi öğrencilerin ihracat koşullarını daha iyi anlaşılması için uygulanırken, Türkiye'nin ihracat ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırılması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı ve YÖK arasında imzalanan İş Birliği Protokolü çerçevesinde hayata geçirilen İhracat Akademisi, üniversitelerle yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla akademik bilgi, kamu tecrübesi ve sektör deneyimini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hayata geçirilen "Türkiye'nin İhracat Politikası ve Temel Bileşenleri" dersi, İhracat Akademisinin üniversitelerle yürüttüğü çalışmaların lisans eğitimine yansıyan yeni adımlarından biri olacak.

İhracat Akademisinin ilk dersi İstanbul Ticaret Üniversitesinde başladı
Başlık Resmiİhracat Akademisinin ilk dersi İstanbul Ticaret Üniversitesinde başladı

PROGRAM BUGÜN BAŞLADI

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 18 Eylül 2026 tarihinde (bugün) başlayacak olan seçmeli derslerin birçok öğrenciye dokunması öngörülüyor. Bakanlığın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgilere göre, akademi bünyesinde başta İhracat Uzmanlığı Eğitim Programı olmak üzere; e-ihracat, TURQUALITY®, Dahilde İşleme Rejimi, Destek Yönetim Sistemi ve ihracat desteklerine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

İhracat Akademisinin ilk dersi İstanbul Ticaret Üniversitesinde başladı
Başlık Resmiİhracat Akademisinin ilk dersi İstanbul Ticaret Üniversitesinde başladı

Program kapsamında pek çok hoca ve sektör uzmanlarının bilgi ve tecrübeleri katılımcılarla paylaşılması planlanıyor. Bakanlığın açıklamasına göre program kapsamında bir çok gencin, dış ticaret ve ihracat alanındaki bilgi ve yetkinliklerinin artırılmasına ve Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği aktarıldı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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