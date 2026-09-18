Çorum’da 2 hafta çektiği şiddetli boğaz ağrısı sonrasında boğazından canlı sülük çıkarılan 59 yaşındaki öğretmen Nurettin Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı. Açıkgöz “Gırtlağımda yara olduğunu tahmin etmiştim. Sülük çoğalırsa, vücuduma yayılırsa diye panik oldum” dedi. Operasyonu yapan Doktor Ömer Gönen ise “Herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm. Bu da benim için ilginç bir deneyim oldu” diye konuştu.

Çorum'da şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, kan tükürme ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle acil servise başvuran ve boğazından canlı sülük çıkarılan 59 yaşındaki öğretmen Nurettin Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı.

Boğazından canlı sülük çıkmıştı! Herkesin konuştuğu öğretmen konuştu: Yara sanıyordum, çoğalırsa diye panik oldum

BOĞAZINDAN CANLI SÜLÜK ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 2 hafta önce köy çeşmesinden su içen ve kan tükürerek nefes sorunu yaşayan Nurettin Açıkgöz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuştu. Hastaya yapılan testlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış, muayenede ise hastanın ses tellerinin arka kısmında alt yutağın arka duvarına yapışmış vaziyette canlı bir sülük tespit edilmişti.

Açıkgöz, geçirdiği operasyon sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Ankara'daki bir okulda öğretmenlik yapan Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı. Yaz dönemlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çiçeklikeller köyünde yaşadığını ve arazide çalıştığını belirten Açıkgöz, kan tükürmeye başladığında Sungurlu Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu, burada mide ve akciğer muayenesinde olumsuzluk tespit edilmediğini söyledi.

Boğazından canlı sülük çıkmıştı! Herkesin konuştuğu öğretmen konuştu: Yara sanıyordum, çoğalırsa diye panik oldum

“YARA OLDUĞUNU TAHMİN ETMİŞTİM”

Açıkgöz, şöyle konuştu:

Tükürdüğümde, kan çıktığında bir süre rahatlıyordum, sonra tekrar nefesim daralıyordu, konuşamıyordum. Yemek yiyemiyordum, üşüyordum. Doktorumuz Ömer Bey çok ilgilendi, kamera ile bakıp sülüğü gördü ve ameliyatla alacağını söyledi. Ben panikledim. Gırtlağımda yara olduğunu tahmin etmiştim.

“VÜCUDUMA YAYILIRSA DİYE PANİK OLDUM”

Açıkgöz, "Boğazımda sülük olduğunu öğrenince biraz rahatladım, biraz da orada çoğalırsa, vücuduma yayılırsa diye panik oldum. Biraz da kanama olduğu için gırtlağım delindi, yara oldu diye korktum" ifadelerini kullandı.

Boğazından canlı sülük çıkmıştı! Herkesin konuştuğu öğretmen konuştu: Yara sanıyordum, çoğalırsa diye panik oldum

Doktor Ömer Gönen ise daha önce bir insanın boğazına sülük yapışması vakasıyla karşılaşmadığını söyledi. Gönen “Sülük, salgıladığı enzimlerle kanamaya neden olabilen bir canlı. Hastanın kan tükürme nedeni bu. Ses tellerinin, nefes borusunun hemen girişinde olması nedeniyle sülüğün nefes borusuna kaçması riskiyle hastayı genel anestezi altında ameliyata aldık. Ameliyatta sülüğü tutunduğu yerden çıkardık, kanamayı durdurduk." diye konuştu.

“İLK DEFA GÖRDÜM”

Gönen, "Takma dişlerin ya da balık kılçığının bu bölgeye yapıştığını tespit ediyoruz ama herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm. Bu da benim için ilginç bir deneyim oldu" diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Çorum Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIÇorum