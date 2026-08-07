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Ekonomi

Yaz gelince para yağıyor! Bu meslekte çalışanlar ayda 250 bin lira kazanıyor

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Küçükbaş hayvanlarda yaz aylarında başlayan kırkım sezonu, bu alanda çalışan profesyonel ekipler için yüksek kazanç kapısı oldu. Sezon boyunca yoğun mesai yapan 3 kişilik ekipler aylık 750 bin liranın üzerinde ciro elde ederken, kişi başına düşen gelir 250 bin liraya kadar çıkıyor.

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Türkiye, 60 milyona yaklaşan küçükbaş hayvan varlığıyla dünyanın önemli hayvancılık ülkeleri arasında yer alırken, kırkım hizmeti de son yıllarda kazançlı mesleklerden biri haline geldi. Hayvanların sağlığını korumak, sıcak havalarda rahatlamalarını sağlamak ve et ile süt verimini artırmak amacıyla yapılan kırkım işlemleri, özellikle yaz aylarında yoğunlaşıyor.

Yaz gelince para yağıyor! Bu meslekte çalışanlar ayda 250 bin lira kazanıyor
Başlık ResmiYaz gelince para yağıyor! Bu meslekte çalışanlar ayda 250 bin lira kazanıyor

KOYUN BAŞINA 100 LİRA

Yaklaşık 8 yıldır profesyonel kırkımcılık yapan Hüseyin Ulus, işin hem fiziksel güç hem de deneyim gerektirdiğini söyledi. Çocukluk yıllarında öğrendiği mesleği profesyonel olarak sürdürdüğünü belirten Ulus, Konya'da koyun başına 90 lira, Karaman ve Aksaray gibi çevre illerde ise 100 lira ücret aldıklarını ifade etti.

Yaz gelince para yağıyor! Bu meslekte çalışanlar ayda 250 bin lira kazanıyor
Başlık ResmiYaz gelince para yağıyor! Bu meslekte çalışanlar ayda 250 bin lira kazanıyor

BAYRAM DÖNEMİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Ulus'un verdiği bilgiye göre ekipte iki kişi günde 250 ila 280 arasında koyun veya kuzunun kırkımını yaparken, üçüncü kişi hayvanları yakalayıp hazırlıyor. Özellikle mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında her gün sahada olduklarını belirten Ulus, Kurban Bayramı döneminde ise iş yoğunluğunun daha da arttığını söyledi.

Sıcak hava ve ahır koşullarının mesleği oldukça zorlaştırdığını dile getiren Ulus, hayvanların temizliğinin çalışma hızını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Yaz gelince para yağıyor! Bu meslekte çalışanlar ayda 250 bin lira kazanıyor
Başlık ResmiYaz gelince para yağıyor! Bu meslekte çalışanlar ayda 250 bin lira kazanıyor

"YILIN 12 AYI BU İŞLE GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ"

Ulus, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Görenler için çok zor bir meslek ancak yıllardır yaptığımız için alıştık. Temiz bir sürüde 250 civarı hayvanı 5-6 saatte tamamlıyoruz; tüy kirli olduğunda ise çalışma süresi 10-11 saati bulabiliyor. Yılın 12 ayı bu işle geçimimizi sağlıyoruz ve elde ettiğimiz kazançla yine bildiğimiz işe, yani hayvancılığa yatırım yapıyoruz" dedi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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