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Aziz İhsan Aktaş davasında arar karar! Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oluyor

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Aziz İhsan Aktaş davasında arar karar! Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara tahliye oluyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, aralarında Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 5 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı.

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İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan incelemede, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağı hususları hep birlikte değerlendiriliğinde sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat’ın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.

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Sanıklar Özcan Zenger ve Utku Caner Çaykara’nın ise tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıklar ve müdafilerinin sağlık durumlarına ilişkin dilekçe sundukları ve duruşmalara yansıyan sağlık durumları itibariyle bu aşamada tutuklu olmalarının ölçülü olmayacağı değerlendirilerek başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmedildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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