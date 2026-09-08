Trafikte makas atmanın bedeli ağır oldu! Görüntülü ihbar magandalara rekor ceza getirdi

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İstanbul Arnavutköy'de trafikte peş peşe makas atarak ilerleyen ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayan iki otomobil, duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntülü ihbar üzerine hızla harekete geçen emniyet ekipleri, kimliklerini tespit ettiği iki trafik magandasına Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 181 bin lira idari para cezası uygularken; şahısların ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu ve her iki araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIArnavutköy

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