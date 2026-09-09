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Ekonomi

THY trafik sonuçlarını açıkladı! 8 ayda 64 milyon yolcu taşıdı

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Türkiye'nin en büyük havayolu şirketi olan THY KAP'a Ocak-Ağustos 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyon yolcu taşıdı.

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THY, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Ocak-Ağustos 2026 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ocak-ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 64 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 6,1 artışla 41,8 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 4,3 yükselişle 22,2 milyona çıktı.

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Geçen yılın aynı döneminde yüzde 82,7 olan yolcu doluluk oranı yüzde 84,7'ye yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,5, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 86,5 oldu.

Uçulan nokta sayısı ocak-ağustos döneminde bir önceki yıl 353 iken 358'e çıktı. Uçak sayısı ise yüzde 13 yükselişle 501'den 566'ya yükseldi.

THY trafik sonuçlarını açıkladı! 8 ayda 64 milyon yolcu taşıdı
Başlık ResmiTHY trafik sonuçlarını açıkladı! 8 ayda 64 milyon yolcu taşıdı

AĞUSTOSTA TAŞINAN YOLCU SAYISI 10 MİLYON OLDU

Şirketin ağustosta taşıdığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 10 milyon olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu sayısı yüzde 5 yükselişle 6,4 milyona, yurt içi yolcu sayısı ise yüzde 6,8 artışla 3,6 milyona çıktı.

Geçen yılın ağustos ayında yüzde 86,6 olan yolcu doluluk oranı yüzde 88'e yükselirken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 87,6, yurt içi doluluk oranı ise yüzde 91,3 oldu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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