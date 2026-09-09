Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu gelişmesi: Galatasaray maçı öncesi kritik karar

Trabzonspor'da kart sınırındaki Chibuike Nwaiwu, teknik heyeti sıkıntıya soktu. Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde Nijeryalı stoper, Trabzon'da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Trabzonspor teknik heyeti, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde savunma hattında kritik bir karar aşamasında bulunuyor.

NWAIWU İKİLEMİ

Bordo-mavili ekibin savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Süper Lig'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Konya'da kart görmesi halinde 23 yaşındaki oyuncu, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Chibuike Nwaiwu

Sabah'ta yer alan habere göre; teknik ekip, oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürüp risk almak ile dinlendirerek derbiye saklamak arasında değerlendirme yapıyor. Nihai kararın hafta boyunca yapılacak antrenman performanslarına göre netleşeceği bildirildi.

Nwaiwu'nun yedek kulübesinde oturması durumunda, Galatasaray maçında formaya en yakın isim olarak Samet Akaydın görülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası