Otomobile çarpmamak için manevra yaptı, taş dubaya çarpıp savruldu! O anlar kamerada

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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin aniden yola çıkmasıyla panikleyen kadın motosiklet sürücüsü, araca çarpmamak için ani manevra yapınca kaldırımdaki taş dubaya çarparak yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle yerde acı içinde kıvranan yaralı kadın ile otomobil sürücüsü arasında geçen dikkat çekici tartışma kameralara yansırken, yürekleri ağza getiren kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bolu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBolu

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