Müstakbel Damat filmi 11 Eylül Cuma akşamı yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlker Ayrık'ın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrolünü üstlendiği komedi filmi, Kıbrıs'ta geçen hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yayın öncesinde gündeme geldi. Müstakbel Damat oyuncuları, filmin çekim tarihi ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Müstakbel Damat, evlilik planları yapan Hasan ve Sema'nın Kıbrıs'a uzanan yolculuğunu merkezine alan yerli komedi yapımları arasında yer alıyor. Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık ve Hande Soral'ın başrollerini paylaştığı filmin senaryosunu M. Serdar Fırat ile Serhat Sarı kaleme aldı. Çekimleri vizyon tarihinden yıllar önce tamamlanan yapımın ekrana gelmesiyle oyuncu kadrosu ve hikayesine ilişkin detaylar yeniden merak edildi.

MÜSTAKBEL DAMAT OYUNCULARI KİMDİR?

Müstakbel Damat filminin başrollerinde İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral bulunuyor. İlker Ayrık filmde damat adayı Hasan'ı, Hande Soral sevgilisi Sema'yı, Erdal Özyağcılar ise Çetin Ali karakterini canlandırıyor. Filmin yönetmenliğini de İlker Ayrık üstlenirken senaryo M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı tarafından kaleme alındı.

Filmin geniş oyuncu kadrosunda Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M. Serdar Fırat ve Yücel Erten de yer alıyor. Film, Hasan'ın Sema'nın ailesiyle tanışması sırasında yaşananları anlatırken kalabalık aile yapısını ve karakterler arasındaki çatışmaları komedi unsurlarıyla işliyor.

Müstakbel Damat oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi? Müstakbel Damat filminin konusu

MÜSTAKBEL DAMAT NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Müstakbel Damat filminin çekimleri 2019 yılında gerçekleştirildi. Çekimlerin İstanbul'da başlayıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ettiği ve Girne'deki çekimlerle tamamlandığı belirtiliyor. Film için ilk olarak 2020 yılında vizyon planlaması yapılmıştı.

Ancak Müstakbel Damat'ın sinema yolculuğu planlanandan uzun sürdü. Filmin gösterimi pandemi nedeniyle ertelendi ve çekilmesinden 3 yıl sonra 11 Kasım 2022'de vizyona girdi.

Müstakbel Damat oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi? Müstakbel Damat filminin konusu

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Müstakbel Damat, evlenmek isteyen Hasan ile Sema'nın bu kararlarını Sema'nın ailesine açıklamak üzere Kıbrıs'a gitmeleriyle başlayan olayları konu alıyor. Hasan, Sema'nın ailesiyle tanışarak onları evliliğe razı etmek ister. Ancak İstanbul'dan Kıbrıs'a uzanan yolculuğun ardından damat adayının planları beklediği gibi ilerlemez.

Hasan'ın Kıbrıs'a gelişiyle Sema'nın ailesinin sakin hayatı da değişmeye başlar. Birbiri ardına yaşanan aksiliklerin yanında Hasan'ın bazı sırlarını Çetin Ali'den saklamaya çalışması işleri daha da karmaşık hale getirir. Film, kız isteme ve aileyle tanışma sürecini Kıbrıs atmosferiyle birleştirerek komedi ağırlıklı bir hikaye anlatıyor.

Müstakbel Damat oyuncuları kimdir, ne zaman çekildi? Müstakbel Damat filminin konusu

MÜSTAKBEL DAMAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Müstakbel Damat'ın çekimleri İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. İstanbul'da başlayan çekimlerin daha sonra Kıbrıs'a taşındığı ve Girne'de tamamlandığı belirtiliyor.

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