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Ters şeritten kaçmaya çalıştı, 230 bin lira ceza yedi! O anlar kamerada

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Edirne'de polis ekiplerinin denetim noktasını fark edince ters şeride girerek kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, yaşanan hareketli kovalamacanın ardından Umurbey Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen ve trafiği tehlikeye atarak kaçış anları kameraya yansıyan sürücüye 230 bin lira idari para cezası kesilirken, kullandığı araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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