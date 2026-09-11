Zabıtaya yakalandı, suçunu unutup gazetecilere tepki gösterdi

Kırıkkale'de dilencilere yönelik denetimde ilginç anlar kameraya yansıdı. Gazetecilere tepki gösteren gruptaki bir kişi, görüntü alınmasını alkışlayarak protesto etti.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir merkezinde dilencilik yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tespit edilen dilenciler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Dilencilik yaptığı belirlenen kişiler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilikten elde edilen paralara ilişkin de idari işlem yapıldı. Denetim sırasında gazetecilerin görüntü aldığını fark eden bazı dilenciler ise tepki gösterdi. Kameralara karşı alkışlayarak protestoda bulunan dilencilerin tavırları dikkat çekti.

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"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK"

Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Eryılmaz, vatandaşların iyi niyetini istismar ederek duygu sömürüsü yapan kişilere yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi. Eryılmaz, "Kimsenin mağduriyetini istismar ederek vatandaşlarımızdan para talep etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kırıkkale'mizin huzuru, güvenliği ve düzeni için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Hemşerilerimizden bu konuda duyarlı olmalarını ve ekiplerimize destek vermelerini rica ediyorum" dedi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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