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Kantin kartı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul Valiliği'nden öğrencilere kantin desteği

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Kantin kartı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul Valiliği'nden öğrencilere kantin desteği

Kantin Kartı desteği 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yeniden gündeme geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, ihtiyaç sahibi öğrencilerin okul kantinlerinde kullanabilmesi için verilen Gönülden Bir Öğün Kartı'nın ayrıntılarını açıkladı. Aylık 2 bin TL yüklenen kart için öğrencilerin nasıl belirlendiği, başvuru yapılıp yapılmayacağı ve kimlerin destekten yararlanabileceği merak ediliyor.

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İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Gönülden Bir Öğün Projesi yeni eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başladı. Proje kapsamında kriterleri karşılayan 50 bin öğrencinin tespit edilerek kartlarının teslim edildiği açıklanırken, destek kapasitesinin 100 bin öğrenciye kadar çıkarılabileceği belirtildi. Kantin Kart başvurusu ve destek şartlarına ilişkin ayrıntılar da İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarıyla netleşti.

KANTİN KARTI NASIL ALINIR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarına göre öğrenciler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kriterleri doğrultusunda belirleniyor. 39 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kaymakamlıkların koordinasyonunda çalışırken, ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespitinde okul müdürleri, öğretmenler ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimleri de görev alıyor.

Proje kapsamında 50 bin öğrenciye ulaştıklarını bildiren Gül, "100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz." dedi.

Kantin kartı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul Valiliğinden öğrencilere kantin desteği
Başlık ResmiKantin kartı nasıl alınır, kimlere verilecek? İstanbul Valiliğinden öğrencilere kantin desteği

2026 KANTİN DESTEĞİ NE KADAR?

2026 Kantin Kart desteği aylık 2 bin TL olarak uygulanıyor. Gönülden Bir Öğün kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere verilen karta her ay düzenli olarak 2 bin TL yükleniyor. Bir ailede kriterleri karşılayan birden fazla öğrenci bulunması durumunda ise her çocuk için ayrı kart veriliyor.

Karttaki 2 bin TL'lik bakiye yalnızca okul kantinlerinde kullanılabiliyor. Destek nakit olarak çekilemiyor ve okul dışındaki alışverişlerde kullanılamıyor. Projenin ödeme altyapısı Halkbank tarafından sağlanırken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine gerekli POS cihazları yerleştiriliyor.

2 BİN TL KANTİN DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Vali Gül, desteğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kriterlerini taşıyan öğrenciler arasından ihtiyaç durumu ve sosyal riskler dikkate alınarak belirlendiğini, bu kapsamda şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüzler, engelli çocuklar, anne veya babası engelli olanlar, anne ve babası ayrılmış öğrenciler ile anne veya babasından biri cezaevinde bulunan çocukların desteklendiğini, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti alan ailelerin diğer çocuklarının da proje kapsamında değerlendirildiğini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal risk haritasında yüksek riskli görülen çocuklar, koruyucu aile yanında kalanlar, İstanbul'daki Gazzeli çocuklar, meslek lisesine devam eden öğrenciler ve Roman çocukların da destek kapsamına alındığını kaydeden Gül, bu çocukların okuldan kopma, eğitimlerini tamamlayamama veya suça sürüklenme riski taşıyabildiklerini, projenin bu öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemeyi amaçladığını anlattı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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