2000’li yıllara damga vuran şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Nev’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden 57 yaşındaki şarkıcının, çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Nev’den hayranlarını üzen haber geldi. Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği kaydedildi.

Ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

"İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Nev’in sağlık durumuyla ilgili açıklama, geçtiğimiz saatlerde müzisyen arkadaşı Aytaç Budak’tan gelmişti. Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının yoğun bakımda tedavi gördüğünü doğrulamıştı.

Budak paylaşımında, “Nev Bey’in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun. Kendisi gerçekten çok güzel bir insan” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamanın ardından Nev’in hayranları da sosyal medyada sanatçı için geçmiş olsun mesajları paylaşarak destek oldu.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy, 3 Eylül’de bilincini kaybetmesinin ardından tedavi gördüğü hastanenin acil servisine kaldırılmıştı. İlk müdahalesi burada yapılan sanatçı, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle entübe edilerek tedavi altına alınmıştı.

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müziğe çocukluk yıllarında mandolin çalarak adım attı. Üniversite yıllarında müziğe olan ilgisini geliştiren sanatçı, elektro gitar çalmaya başladı. 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başlayan Nev, profesyonel müzik kariyerinin ilk adımlarını da bu dönemde attı.

2000 yılında Teoman'ın Türkiye turnesinde sahne alan sanatçı, 2001'de çıkardığı ilk solo albümü “Her Şeye Rağmen” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Albümde yer alan “Zor” şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nev, kısa sürede Türk pop-rock müziğinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Kariyeri boyunca “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi albüm ve çalışmalara imza atan sanatçı, kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında yer edindi. Pop-rock soundunu Türk sanat müziğinin ezgileriyle harmanlayan Nev, farklı müzik tarzlarını bir araya getiren çalışmalarıyla dikkat çekti

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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