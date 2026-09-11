Trabzonspor'un Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Hüseyin Çimşir'in geçici teknik direktörlük görevine getirildiği bordo-mavililer, bu müsabaka için Konya'ya hareket etti.
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 5'inci haftasında yeşil-beyazlılar ile deplasmanda karşılaşacak Karadeniz ekibinde Arseniy Batagov, Tim Jabol-Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Ruslan Malinovski'nin sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavili ekibin, Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu, Ali Habeşoğlu ve Franculino Dju."