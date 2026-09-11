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Başakşehir’de su borusu patladı: Cadde göle döndü

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İstanbul Başakşehir’de Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda su borusunun patlaması sonucu tonlarca su yola aktı. Kısa sürede suyla kaplanan caddede sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçların geri dönmek zorunda kaldığı görüldü.

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde su borusunun patlamasıyla cadde adeta göle döndü.

Olay, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle patlayan su borusundan tonlarca su yola ve çevreye yayıldı.

CADDEYİ SU BASTI

Patlamanın ardından hızla yayılan su, bulvarın büyük bölümünü kapladı. Yolda oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle araçların ilerlemesi zorlaştı.

Başakşehir’de su borusu patladı: Cadde göle döndü
Başlık ResmiBaşakşehir’de su borusu patladı: Cadde göle döndü

ARAÇLAR GERİ DÖNDÜ

Su engeliyle karşılaşan bazı sürücülerin yollarına devam edemeyerek geri döndüğü görüldü.

Patlama nedeniyle bölgede ulaşım olumsuz etkilenirken, yola akan su çevrede de su birikintilerine neden oldu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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