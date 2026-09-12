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Dünya

Irak duyurdu! Terör örgütü silahlarını teslim edecek

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Irak duyurdu! Terör örgütü silahlarını teslim edecek

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, terör örgütü PKK’nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını açıkladı.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, Ezidi Davası İttifakı Heyeti, Parlamento Grubu Başkanı Murad İsmail ve beraberindekileri kabul etti.

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TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARINI DEVLETE TESLİM EDECEK

Zeydi, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaparak, silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı’nın federal hükümetin tam kontrolü altında olacağını ifade etti.

Zeydi, terör örgütü PKK’nın Sincar bölgesindeki uzantılarına gönderme yaparak, uygun görülen bazı unsurların Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğinin altını çizdi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi
Başlık ResmiIrak Başbakanı Ali ez-Zeydi

DEVLET DIŞINDA BAŞKA OTORİTEYE İZİN YOK

Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elde birleştirilmesinin Sincar’ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirten Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan ayrıca Sincar’ın altyapı ve yeniden imar ihtiyaçlarının karşılanması, zarar görenlere tazminat ödenmesi ve yerlerinden edilenlerin bölgelerine dönüşlerinin sağlanması için talimat verdi.

Zeydi, Ezidilerin 1 milyon konut arsası projesine dahil edilmesi yönünde de talimat verirken, Sincar’ın güvenlik ve hizmet alanlarındaki ihtiyaçlarını kapsamlı biçimde belirlemek üzere üst düzey bir komite kurulmasını istedi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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