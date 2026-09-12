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Dünya

Avrupa'nın göbeğinde dron alarmı! Uçakların inişi durduruldu

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Avrupa'nın göbeğinde dron alarmı! Uçakların inişi durduruldu

Belçika'nın en yoğun havalimanlarından Brüksel Havalimanı'nda dron ihbarı hava trafiğini aksattı. Güvenlik gerekçesiyle uçakların inişine yaklaşık 25 dakika izin verilmezken 3 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi

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Brüksel Havalimanı'nda dün akşam yapılan dron ihbarı güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Daha önce benzer olayların yaşandığı Belçika'da, ihbar üzerine uçakların havalimanına inişi geçici olarak durduruldu.

UÇAKLARIN İNİŞİ DURDURULDU

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre ihbarın ardından güvenlik tedbiri olarak 21.45 ile 22.10 saatleri arasında uçakların Brüksel Havalimanı'na inişine izin verilmedi.

Güvenlik kontrollerinde herhangi bir dron tespit edilmemesinin ardından hava sahası yeniden açıldı.

Yaşanan aksama nedeniyle 3 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi. Uçaklardan ikisi Ostend'e, biri ise Liege Havalimanı'na indi. Diğer uçuşlarda önemli bir gecikme yaşanmadı.

Avrupanın göbeğinde dron alarmı! Uçakların inişi durduruldu
Başlık ResmiAvrupanın göbeğinde dron alarmı! Uçakların inişi durduruldu

DAHA ÖNCE 90'DAN FAZLA UÇUŞ ETKİLENMİŞTİ

Belçika, özellikle Kasım 2025'te havalimanları ve askeri tesislerin çevresinde art arda görülen tanımlanamayan dronlarla karşı karşıya kalmıştı.

Brüksel Havalimanı'ndaki hava trafiği 4 Kasım'da dron tespit edilmesi üzerine iki kez durdurulmuş, 90'dan fazla uçuş iptal edilmiş veya gecikmiş, yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmıştı.

Aynı dönemde Liege Havalimanı ile Kleine-Brogel, Schaffen ve Florennes askeri üslerinin çevresinde de benzer dron gözlemleri yapılmıştı.

BELÇİKA DRONLARA KARŞI ÖNLEM ALMIŞTI

Peş peşe yaşanan olayların ardından Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplanmış, dronların tespit ve etkisiz hale getirilmesine yönelik kapasitenin güçlendirilmesi için çalışma başlatılmıştı.

Belçika hükümeti Haziran 2026'da kritik altyapı işletmecilerinin belirli şartlar altında dronlara karşı sinyal bozucu sistemler kullanabilmesinin önünü açan düzenlemeyi onaylamıştı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK
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