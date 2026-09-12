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Dünya

Fransa'da kazada sabotaj şüphesi! 44 kişi hastanelik olmuştu, rayların üzerinde parça bulundu

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Fransa'da kazada sabotaj şüphesi! 44 kişi hastanelik olmuştu, rayların üzerinde parça bulundu

Fransa'nın Seine-Maritime bölgesinde raydan çıkan trende 1'i ağır 44 kişi yaralandı. Polis, rayların üzerinde başka bir ray parçası bulunması üzerine kazanın sabotaj sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Fransa basınına açıklama yapan polis yetkilileri, rayların üzerinde başka bir ray parçasının bulunduğunu ifade ederek, polisin soruşturmasını kazada kasıt olabileceği üzerine devam ettirdiğini belirtti. Polisin kazanın sabotaj olabileceği yönünde bulgulara ulaştığı, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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Fransa'da dün Rouen ve Caen kentleri arasında yolculuk yapan trenin Seine-Maritime iline bağlı Cleon kasabasında raydan çıktığı belirtilmiş, kaza sonucunda 1'i ağır 44 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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