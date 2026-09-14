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Zonguldak'ta kaçak maden ocağı soruşturması! 1 tutuklama

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Zonguldak'ta kaçak maden ocağı soruşturması! 1 tutuklama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 41 yaşındaki Mustafa Boşnak'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Damarlı mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Mustafa Boşnak'ın dün yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y. ile birlikte 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Boşnak'ın cenazesi, öğle namazının ardından Çaycuma ilçesine bağlı Yazıköy'de toprağa verildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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