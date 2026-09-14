Zonguldak'ta kaçak maden ocağı soruşturması! 1 tutuklama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 41 yaşındaki Mustafa Boşnak'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Damarlı mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında çalışan 41 yaşındaki Mustafa Boşnak'ın dün yüksekten düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, maden ocağının sahibi olduğu öne sürülen M.Y. ile birlikte 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Y. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Boşnak'ın cenazesi, öğle namazının ardından Çaycuma ilçesine bağlı Yazıköy'de toprağa verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası