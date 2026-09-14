Trump petrol fiyatları için tarih verdi! "Çok uzun sürmeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump'tan petrol fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. ABD Başkanı, İran ile askeri çatışmanın sona ermesiyle petrol fiyatlarının 'hızla çakılacağını' belirterek, bunun çok uzun sürmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan askeri çatışmaya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki fiyat artışlarından eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sorumlu olduğunu iddia etti.

Biden döneminde petrol fiyatlarının mevcut seviyesinden daha yüksek olduğunu belirten Trump, kendi yönetimlerinin ise “İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediklerini” kaydetti.

ÇATIŞMA BİTECEK, FİYATLAR DÜŞECEK

Trump, petrol dışındaki fiyatların geçici bir istisna dışında keskin biçimde düştüğünü ifade ederek, “İran ile askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak ki bu da çok uzun sürmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN MASRAFLARINI KARŞILAMALILAR"

Trump, bir diğer paylaşımında ise Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı, “Bize hiçbir şekilde yardımcı olmayan dünya ülkeleri, bu 'aldatmaca' niteliğindeki çatışma ortamı sona erdiğinde ABD'nin masraflarını karşılamalıdır ve karşılayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kendilerinden ziyade başka ülkeler için çabaladıklarını savunan Trump, bunun nesillerdir böyle devam ettiğini öne sürdü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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