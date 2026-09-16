Mersin’de “Ailem Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28’i tutuklandı. Soruşturma kapsamında iki derneğin kapatılması için süreç başlatılırken, derneklere ait 14 internet sitesi ile 186 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dijital mecralardaki müstehcenlik, fuhuş ve yasa dışı aracılık faaliyetlerine karşı başlatılan "Ailem Güvende" operasyonu devam ediyor.

Sosyal medyada müstehcen içerik üreten ve yayan, fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilere yönelik operasyon kapsamında 13 Eylül'de polis ekiplerince gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.

Mersin’de Ailem Güvende operasyonu: 28 tutuklama, 186 hesaba engel

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de Ailem Güvende operasyonu: 28 tutuklama, 186 hesaba engel

2 DERNEK KAPATILACAK

Soruşturma kapsamında Mersin merkezde faaliyet gösteren "Muamma LGBT Derneği" ve "Mersin 7 Renk LGBT Derneği"nin kapatılması için yazışmalara başlandı.

Mersin’de Ailem Güvende operasyonu: 28 tutuklama, 186 hesaba engel

Bu derneklere ait 14 internet sitesi ile 186 kişisel sosyal medya hesabına hakimlik kararıyla erişim engeli getirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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