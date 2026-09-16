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Kültür - Sanat

Yapay zekâlı imajlar sergide: Fotoğraf makinesi son nefesini mi veriyor?

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Yapay zekâlı imajlar sergide: Fotoğraf makinesi son nefesini mi veriyor?

Yapay zekâ sanatının öncü isimlerinden Alkan Avcıoğlu, Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Kameranın Ölümü” ile fotoğrafın geleceğini sorguluyor. İstanbul’daki Maçka Sanat Galerisi’nde açılan sergi, yapay zekânın görüntü üretimindeki dönüşümünü mercek altına alıyor.

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Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Yapay zekâ sanatının öncü isimlerinden olan Alkan Avcıoğlu’nun Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Kameranın Ölümü” (The Death of the Camera), İstanbul’daki Maçka Sanat Galerisinde açıldı. Yapay zekâ desteğiyle meydana getirilen imajların yer aldığı sergi, tartışmalı konuları gündeme taşıyor.

Sergide kameranın yüzyıldır fotografik görüntü üzerindeki belirleyici konumunun yapay zekâ çağında nasıl dönüştüğüne odaklanılıyor.

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Avcıoğlu “fotografik imaj artık kameranın tekil bakışına bağlı değil” fikrini öne çıkarıyor. Avcıoğlu’nun yapay zekâ modelleri ve yenilikçi yöntemlerle geliştirdiği çalışmaları, aynı görüntü içinde farklı ölçeklerin, mekânsal ilişkilerin ve bakış açılarının bir arada bulunmasına imkân veriyor. Sergi, 31 Ekim’e kadar görülebiliyor.

Yapay zekâlı imajlar sergide: Fotoğraf makinesi son nefesini mi veriyor?
Başlık ResmiYapay zekâlı imajlar sergide: Fotoğraf makinesi son nefesini mi veriyor?

YAPAY ZEKÂ İLE DOKÜMANTER FİLM YAPMIŞTI

Görsel sanatların yanı sıra sinema alanında da öncü işlere imza atan Avcıoğlu, tamamı yapay zekâ araçlarıyla üretilen ödüllü belgeseli “Gerçek Ötesi” (Post Truth) ile ödüller kazanmıştı. Sanatçı aynı zamanda usta fotoğafçı Edward Burtynsky ile ortak sergilere imza atmıştı.

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