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Spekülatif paylaşımlar için harekete geçildi: 246 hesaba erişim engeli

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Spekülatif paylaşımlar için harekete geçildi: 246 hesaba erişim engeli
Başlık ResmiSpekülatif paylaşımlar için harekete geçildi: 246 hesaba erişim engeli

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası araçlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar incelendi.

Yapılan incelemelerde, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıları korku ve paniğe sevk edebilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı değerlendirilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantı tespit edildi.

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246 HESABA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu 246 hesap ve bağlantıya erişimin engellenmesine karar verildi. Kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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