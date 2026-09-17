Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül programı AEDAŞ tarafından vatandaşlarla paylaşıldı. Bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler Aksu, Alanya, Döşemealtı, Kaş, Kepez, Kemer, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik başta olmak üzere birçok ilçeyi kapsıyor. İşte Antalya Akdeniz EDAŞ planlı kesinti programı...

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül programına göre Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike ve Muratpaşa ilçelerinde çalışmalar yapılacak. Vatandaşlar ''Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta bitecek?'' sorgularken Antalya Akdeniz EDAŞ planlı kesinti listesi de araştırılıyor.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19-20 EYLÜL AEDAŞ

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSEKİ,MERKEZ GÜZELSU,MERKEZ PINARBAŞI,MERKEZ ÇALTILIÇUKUR,MERKEZ ÇALTILIÇUKUR Mah.,MERKEZ ÇUKURKÖY bölgelerinde 20/09/2026 09:00:00 - 20/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ BOZTEPE MH.,MERKEZ BOZTEPE Mah.,MERKEZ KUMKÖY,MERKEZ KUMKÖY Mah. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah. 16051,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah. ISPARTA Cd bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KURŞUNLU KURŞUNLU HACIOĞULLARI,MERKEZ KURŞUNLU Mah. 12084,MERKEZ YEŞİLKARAMAN 231,MERKEZ YEŞİLKARAMAN MH.,MERKEZ YEŞİLKARAMAN Mah.,MERKEZ YEŞİLKARAMAN YEŞİLKARAMAN bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATURK 40 SK.,MERKEZ ATATURK 52 SK.,MERKEZ ATATÜRK 40,MERKEZ ATATÜRK 43,MERKEZ ATATÜRK Mah. 40 Sk.,MERKEZ ATATÜRK Mah. 41 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY 39,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 21045 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 22098;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN ANDIZLI,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN GÖKNAR,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. ANDIZLI Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. GÖKNAR Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ANDIZLI,MERKEZ MENDERES AKGÜL,MERKEZ MENDERES GÜNAYDIN,MERKEZ MENDERES Mah. .,MERKEZ MENDERES Mah. 7748 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah.,ZEYTİNLİK,ZEYTİNLİK bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BAYIR,MERKEZ BAYIR Mah.,MERKEZ BAYIRKOZAĞACI,MERKEZ BAYIRKOZAĞACI Mah.,MERKEZ GÜZELBAĞ ARSLANLAR,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. 116 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BELDİBİ Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSMUR 22102,MERKEZ TOSMUR Mah. 22103 Sk.,MERKEZ TOSMUR Mah. AYDOĞAN Sk.,MERKEZ TOSMUR ÇOMRUK bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ SARAY ATATÜRK bölgelerinde 18/09/2026 09:30:00 - 18/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ BAŞKÖY BAŞKÖY,MERKEZ BAŞKÖY Mah. BAŞKÖY Sk.,MERKEZ BELDİBİ,MERKEZ BELDİBİ Mah.,MERKEZ FAKIRCALI İNASAR bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. ESKİ ANTALYA YOLU Cd,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. HAL Cd bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:30:00 - 14:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TÜRKLER AKDEMİRLER,MERKEZ TÜRKLER ERDOĞANLAR,MERKEZ TÜRKLER Mah. AKDEMİRLER Sk.,MERKEZ TÜRKLER Mah. D-400 KARAYOLU bölgelerinde 19/09/2026 09:30:00 - 19/09/2026 14:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 10:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 19/09/2026 10:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR ALPARSLAN TÜRKEŞ bölgelerinde 19/09/2026 11:00:00 - 19/09/2026 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ BAHÇEYAKA 1213,MERKEZ BAHÇEYAKA 1215,MERKEZ BAHÇEYAKA Mah. 1215 Sk.,MERKEZ BAHÇEYAKA Mah. 1219 Sk.,MERKEZ ORTA 1227,MERKEZ ORTA 1231,MERKEZ ORTA Mah. 1225 Sk.,MERKEZ ORTA Mah. 1229 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ BAHÇEYAKA Mah. 24 Sk.,MERKEZ BAHÇEYAKA Mah. 36. Sk.,MERKEZ BAHÇEYAKA ŞEHİT AHMET KÜÇÜKADALI,MERKEZ BAHÇEYAKA ŞEHİT MUSTAFA GÜRCAN,MERKEZ YENİKÖY 30,MERKEZ YENİKÖY Mah. 30 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 48 Sk.,MERKEZ YENİKÖY ŞEHİT MUSTAFA GÜRCAN bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ BAHÇEYAKA Mah. 24 Sk.,MERKEZ BAHÇEYAKA Mah. 36. Sk.,MERKEZ BAHÇEYAKA ŞEHİT AHMET KÜÇÜKADALI,MERKEZ BAHÇEYAKA ŞEHİT MUSTAFA GÜRCAN,MERKEZ YENİKÖY 30,MERKEZ YENİKÖY Mah. 30 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 48 Sk.,MERKEZ YENİKÖY ŞEHİT MUSTAFA GÜRCAN bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KARAMAN Mah. KOZDAĞI K.Ev.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN,MERKEZ DOYRAN DAĞ Mah. 2344 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah.,MERKEZ GEYİKBAYIRI,MERKEZ GEYİKBAYIRI MAH. 3682 SK.,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah.,MERKEZ ÇAĞLARCA,MERKEZ ÇİTDİBİ Mah. TUFA YAYLASI Sk.;ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE,MERKEZ GÜZLE Mah. bölgelerinde 18/09/2026 09:30:00 - 18/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KARAMAN Mah. KOZDAĞI K.Ev.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN 2334,MERKEZ DOYRAN 2376,MERKEZ DOYRAN Mah. 2376 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah. 2386 Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. OSMAN NURİ ÇINAR Sk.,MERKEZ YENİ BAĞKUR EVLER,MERKEZ YENİ BAĞKUR EVLERİ 1,MERKEZ YENİ Mah. BAĞKUR EVLER Cd bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ GÜNDOĞAN Mah. 9020 Sk.,MERKEZ YENİ 9010,MERKEZ YENİ 9040,MERKEZ YENİ Mah. 9010 Sk.,MERKEZ YENİ Mah. 9040 Sk.,YENİ Mah. 9011 Sk. no:113-2 YENİ Mah. 9011 Sk. no:113-2 bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ AKÇAALAN,MERKEZ AKÇAALAN Mah.,MERKEZ YALNIZ Mah. BELENYAYLA Sk.;ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BAĞLIK,MERKEZ ERENTEPE KAŞLILAR,MERKEZ HACIVELİLER DINGIL,MERKEZ HACIVELİLER Mah. YILDIRIMLAR,MERKEZ HACIVELİLER Mah. ÇÜRÜKİÇİ Sk.,MERKEZ HACIVELİLER ÇÜRÜKİÇİ,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 5.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 50. YIL Cd,MERKEZ KASAPÇAYIRI BALÇIKLI-MEZARLIK,MERKEZ KUM BARBAROS,MERKEZ KUM BEYLİK KUMU,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MEYDAN,MERKEZ NARENCİYE DEMİRCİLER,MERKEZ NARENCİYE DEĞİRMEN,MERKEZ SALUR Mah. ÇALTILIK Sk.,MERKEZ SARICASU Mah. HACIHÜSEYİNLER Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ,MERKEZ YENİ,MERKEZ ÇALTI SIRALI bölgelerinde 20/09/2026 09:00:00 - 20/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KÖYİÇİ SAHİL ÇAVDIR 289 ADA 5 PARSEL,KÖYİÇİ SAHİL ÇAVDIR 303 ADA 43 PARSEL,KÖYİÇİ ÇAVDIR 150 ADA 250 PARSEL,MANGIR SAHİL AKLAR,MERKEZ AKLAR,MERKEZ AKLAR Mah.,MERKEZ KINIK DİNEK BUĞRALAR,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK BUĞRALAR K.Ev.,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK KARACALAR K.Ev.,MERKEZ PALAMUT,MERKEZ PALAMUT Mah.,MERKEZ ÇAVDIR Mah. MERKEZ Sk. 303 ADA 58 PARSEL bölgelerinde 18/09/2026 08:30:00 - 18/09/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KÖYİÇİ YEŞİLKÖY,MERKEZ YEŞİLKÖY HİLMİTOKSOY,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. HİLMİ TOKSOY Cd,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. ÇOLAKLAR Sk.,MERKEZ YEŞİLKÖY ÇOLAKLAR bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,KARAAĞAÇLIBOĞAZ GELEMİŞ,MERKEZ GELEMİŞ Mah. 193 ADA 72 PARSEL bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 11:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ GELEMİŞ 185 ADA 14 PARSEL,MERKEZ GELEMİŞ MERKEZ,MERKEZ GELEMİŞ Mah. ADNAN MENDERES,MERKEZ GELEMİŞ Mah. FESLEĞEN1 bölgelerinde 18/09/2026 11:00:00 - 18/09/2026 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ KINIK DİNEK BUĞRALAR,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK BUĞRALAR K.Ev.,MERKEZ KINIK Mah. DİNEK KARACALAR K.Ev. bölgelerinde 19/09/2026 08:30:00 - 19/09/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

KEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ BELDİBİ Mah. 4027 Sk.,MERKEZ BELDİBİ Mah. ŞEHİTLER Cd,MERKEZ Beldibi Mah.,MERKEZ GÖYNÜK 4027,MERKEZ GÖYNÜK Mah. 4026 Sk.,MERKEZ GÖYNÜK Mah. ŞEHİTLER Cd,MERKEZ GÖYNÜK ŞEHİTLER,MERKEZ YENİ Mah. 443 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ BELDİBİ Mah. 4027 Sk.,MERKEZ BELDİBİ Mah. ŞEHİTLER Cd,MERKEZ Beldibi Mah.,MERKEZ GÖYNÜK 4027,MERKEZ GÖYNÜK Mah. 4026 Sk.,MERKEZ GÖYNÜK Mah. ŞEHİTLER Cd,MERKEZ GÖYNÜK ŞEHİTLER,MERKEZ YENİ Mah. 443 Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA DAĞ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. DAĞ Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ÖZEN Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ÖZEN,MERKEZ ALTINOVA SİNAN 5 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 104 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 5 NOLU Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ÜNSAL Mah. .,MERKEZ ŞAFAK 5040,MERKEZ ŞAFAK 5041 bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,ERENKÖY Mah.,MERKEZ ERENKÖY 4841,MERKEZ ERENKÖY 4850,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4841 Sk.,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4850 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ 3508,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ 3515,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ MAH.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3511 Sk.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3513 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DUACI 9080,MERKEZ DUACI 9082,MERKEZ DUACI Mah. 9082 Sk.,MERKEZ DUACI Mah. 9112 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ÜNSAL 5109,MERKEZ ÜNSAL 5110,MERKEZ ÜNSAL Mah. 5122 Sk.,MERKEZ ÜNSAL Mah. 5149 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ÇANKAYA 6390,MERKEZ ÇANKAYA 6392,MERKEZ ÇANKAYA Mah. 6390 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SAHİL Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA 3 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA GÜÇLÜ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 103 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. GÜÇLÜ Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ERENKÖY 4851,MERKEZ ERENKÖY 4854,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4851 Sk.,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4853 Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ GÜNEŞ 6051,MERKEZ GÜNEŞ 6052,MERKEZ GÜNEŞ Mah. 6050 Sk.,MERKEZ GÜNEŞ Mah. ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR Cd,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ 3509,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ HASTANE,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ MAH.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3511 Sk.,MERKEZ HÜSNÜ KARAKAŞ Mah. 3513 Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY 4,MERKEZ YENİKÖY 48,MERKEZ YENİKÖY Mah. 1002 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 11 Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,KİRİŞÇİLER,MERKEZ BAŞKÖY Mah. HAYAT Sk.,MERKEZ BAŞKÖY Mah. KUZEY Sk.,MERKEZ BAŞKÖY ZEYTİN,MERKEZ KİRİŞÇİLER,MERKEZ KİRİŞÇİLER Mah.,MERKEZ ODABAŞI,MERKEZ ODABAŞI Mah. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATURK 40 SK.,MERKEZ ATATURK 52 SK.,MERKEZ ATATÜRK 40,MERKEZ ATATÜRK 43,MERKEZ ATATÜRK Mah. 40 Sk.,MERKEZ ATATÜRK Mah. 41 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY 39,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 21045 Sk.,MERKEZ ÇAMKÖY Mah. 22098;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN ANDIZLI,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN GÖKNAR,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. ANDIZLI Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. GÖKNAR Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ANDIZLI,MERKEZ MENDERES AKGÜL,MERKEZ MENDERES GÜNAYDIN,MERKEZ MENDERES Mah. .,MERKEZ MENDERES Mah. 7748 Sk.,MERKEZ ZEYTİNLİK,MERKEZ ZEYTİNLİK Mah.,ZEYTİNLİK,ZEYTİNLİK bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. SAHİL Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA 3 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA GÜÇLÜ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 103 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. GÜÇLÜ Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA ORTA DAĞ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. DAĞ Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ÖZEN Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA ÖZEN,MERKEZ ALTINOVA SİNAN 5 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 104 NOLU,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 5 NOLU Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KARAMAN Mah. KOZDAĞI K.Ev.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN,MERKEZ DOYRAN DAĞ Mah. 2344 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah.,MERKEZ GEYİKBAYIRI,MERKEZ GEYİKBAYIRI MAH. 3682 SK.,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah.,MERKEZ ÇAĞLARCA,MERKEZ ÇİTDİBİ Mah. TUFA YAYLASI Sk.;ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE,MERKEZ GÜZLE Mah. bölgelerinde 18/09/2026 09:30:00 - 18/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KARAMAN Mah. KOZDAĞI K.Ev.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN 2334,MERKEZ DOYRAN 2376,MERKEZ DOYRAN Mah. 2376 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah. 2386 Sk. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ KIRKPINAR Mah. 20001 Sk.,MERKEZ KIRKPINAR Mah. 20008 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ KARAMAN Mah. KOZDAĞI K.Ev.;ANTALYA,KONYAALTI,MERKEZ DOYRAN,MERKEZ DOYRAN DAĞ Mah. 2344 Sk.,MERKEZ DOYRAN Mah.,MERKEZ GEYİKBAYIRI,MERKEZ GEYİKBAYIRI MAH. 3682 SK.,MERKEZ GEYİKBAYIRI Mah.,MERKEZ ÇAĞLARCA,MERKEZ ÇİTDİBİ Mah. TUFA YAYLASI Sk.;ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ GÜZLE,MERKEZ GÜZLE Mah. bölgelerinde 18/09/2026 09:30:00 - 18/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ YEŞİLYAYLA Mah. KANAL (ORTA) Cd,MERKEZ ÇOMAKLI AŞAĞIBAĞLAR,MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14000 Sk.,MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14001 Sk.,MERKEZ ÇOMAKLI OSMAN GÜLŞEN bölgelerinde 18/09/2026 09:30:00 - 18/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ AŞAĞIPAZAR Mah. 670 Sk.,MERKEZ AŞAĞIPAZAR Mah. YAVUZ SELİM Cd,MERKEZ AŞAĞIPAZAR YAVUZ SELİM,MERKEZ AŞAĞIPAZAR ŞEHİT MUSTAFA DEMİR,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 642 Sk.,MERKEZ MERKEZ 664 SK.,MERKEZ MERKEZ 670 SK. bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ YEŞİLYAYLA Mah. KANAL (ORTA) Cd,MERKEZ ÇOMAKLI AŞAĞIBAĞLAR,MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14000 Sk.,MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14001 Sk.,MERKEZ ÇOMAKLI OSMAN GÜLŞEN bölgelerinde 19/09/2026 09:30:00 - 19/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN ERTAŞ,MERKEZ ADRASAN Mah. ERTAŞ Cd,MERKEZ MAVİKENT KIZGINLAR,MERKEZ MAVİKENT MANDAZ,MERKEZ MAVİKENT Mah. KIZGINLAR Sk.,MERKEZ MAVİKENT Mah. ÇERDİĞİN Cd bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 1402,MERKEZ ORTAKÖY,MERKEZ ORTAKÖY Mah.,MERKEZ SARICASU,MERKEZ SARICASU Mah.,MERKEZ ÇAYİÇİ Mah. SARIAĞAÇ Sk.,MERKEZ ÇAYİÇİ SARIAĞAÇ bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. ALTINEL Sk.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. 127 ADA / 228 PARSEL,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. ÇAYIR Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ ÇAYIR bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ AKÇAALAN,MERKEZ AKÇAALAN Mah.,MERKEZ YALNIZ Mah. BELENYAYLA Sk.;ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ BAĞLIK,MERKEZ ERENTEPE KAŞLILAR,MERKEZ HACIVELİLER DINGIL,MERKEZ HACIVELİLER Mah. YILDIRIMLAR,MERKEZ HACIVELİLER Mah. ÇÜRÜKİÇİ Sk.,MERKEZ HACIVELİLER ÇÜRÜKİÇİ,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 5.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 50. YIL Cd,MERKEZ KASAPÇAYIRI BALÇIKLI-MEZARLIK,MERKEZ KUM BARBAROS,MERKEZ KUM BEYLİK KUMU,MERKEZ MERKEZ,MERKEZ MEYDAN,MERKEZ NARENCİYE DEMİRCİLER,MERKEZ NARENCİYE DEĞİRMEN,MERKEZ SALUR Mah. ÇALTILIK Sk.,MERKEZ SARICASU Mah. HACIHÜSEYİNLER Sk.,MERKEZ SARIKAVAK Mah. BALÇIKLI Cd,MERKEZ SARIKAVAK Mah. Cd,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ,MERKEZ YENİ,MERKEZ ÇALTI SIRALI bölgelerinde 20/09/2026 09:00:00 - 20/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ADRASAN,MERKEZ ADRASAN Mah.,MERKEZ BAĞLIK HUSEYIN KURSUNLU CD.,MERKEZ BEYKONAK,MERKEZ KARŞIYAKA BEYKONAK-MAVİKENT,MERKEZ KARŞIYAKA CAMİİKIRIĞI,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 412 Sk.,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. 906 Sk.,MERKEZ KASAPÇAYIRI KANUNİ,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah. 1001,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah. KANUNİ Sk.,MERKEZ KUM AKKOYUNLAR,MERKEZ KUM CAMİİKIRIĞI,MERKEZ KUM Mah. CAMİİKIRIĞI Cd,MERKEZ KUM Mah. DENİZ SK.,MERKEZ MAVİKENT,MERKEZ MERKEZ EVRAN,MERKEZ NARENCİYE ADNAN MENDERES,MERKEZ NARENCİYE Mah. 3. Cd,MERKEZ NARENCİYE Mah. EVRAN Sk.,MERKEZ YAZIR,MERKEZ YENİ Mah. DINGIL Sk.,MERKEZ YENİ Mah. ILICA Sk. bölgelerinde 20/09/2026 09:00:00 - 20/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ AHMETLER,MERKEZ DEMİRCİLER BAHÇELİEVLER,MERKEZ DEMİRCİLER Mah. BAHÇELİEVLER Sk.,MERKEZ GEBECE,MERKEZ GENÇLER,MERKEZ HACIİSALI,MERKEZ HOCALI Mah. YARBAYŞI Sk.,MERKEZ HOCALI YARBAYŞI,MERKEZ UZUNKALE,MERKEZ UZUNLAR Mah. UZUNLAR Mah. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ ILICA Mah. MUHTAR MEHMET USLU Cd bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ A. HİSAR,MERKEZ A. HİSAR Mah.,MERKEZ BAHÇELİEVLER 5056,MERKEZ BAHÇELİEVLER 5062,MERKEZ BAHÇELİEVLER Mah. 5060 Sk.,MERKEZ BAHÇELİEVLER Mah. 5061 Sk.,MERKEZ ESKİ HİSAR,MERKEZ ESKİ HİSAR Mah.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ DEMOKRASI BLV.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ GULLUK CD.,MERKEZ SORGUN 8001,MERKEZ SORGUN Mah. 8151 Sk.,MERKEZ SORGUN Mah. 8170 Sk.,MERKEZ SORGUN Mah. HÜSEYİN AVNİ AKIN,MERKEZ SORGUN TİTREYENGÖL bölgelerinde 19/09/2026 09:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 10:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR Mah. 1058 Sk.,MERKEZ OKURCALAR Mah. PÜRENLİ;ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ BOZTEPE,MERKEZ KARAKAYA,MERKEZ KARAKAYA Mah.,MERKEZ ODAÖNÜ,MERKEZ YALÇIDİBİ bölgelerinde 19/09/2026 10:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 10:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ A. PAZARCI 1033,MERKEZ A. PAZARCI Mah. 1087 Sk.,MERKEZ A. PAZARCI Mah. AŞIK VEYSEL Cd,MERKEZ A. PAZARCI İBRAHİM SÖZEN,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 3535 SK.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 3543 SK.,MERKEZ MİLLİ EGEMENLİK Mah. HASTANE Cd,MERKEZ Y.PAZARCI,MERKEZ Y.PAZARCI Mah.,MERKEZ YAYLA 2502,MERKEZ YAYLA 2503,MERKEZ YAYLA Mah. 2502 Sk.,MERKEZ YAYLA Mah. 2503 Sk.,MERKEZ ŞELALE,MERKEZ ŞELALE Mah. bölgelerinde 19/09/2026 10:00:00 - 19/09/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 10:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ A. PAZARCI,MERKEZ A. PAZARCI Mah. 1001 Sk.,MERKEZ A. PAZARCI Mah. 1013 Sk.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ 1054 SK.,MERKEZ MANAVGAT_MERKEZ YUNUS EMRE CD.,MERKEZ Y.PAZARCI 4023,MERKEZ Y.PAZARCI Mah. 4029 Sk.,MERKEZ Y.PAZARCI Mah. KORDON Cd,MERKEZ Y.PAZARCI MİMAR SİNAN,MERKEZ ÖRNEK 1502,MERKEZ ÖRNEK 1510,MERKEZ ÖRNEK Mah. 1501 Sk.,MERKEZ ÖRNEK Mah. 1506 Sk. bölgelerinde 19/09/2026 10:00:00 - 19/09/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,KALEMLER Mah. KALEMLER Mah.,MERKEZ KALEMLER Mah. 198 ADA / 61 PARSEL bölgelerinde 19/09/2026 13:00:00 - 19/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ERMENEK ASMALI,MERKEZ ERMENEK Mah. BAHÇE Sk.,MERKEZ ERMENEK Mah. ÇAM Sk.,MERKEZ ERMENEK ÇAM,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. ASMALI Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ SELEN,MERKEZ GÜZELBAĞ YILDIZ,MERKEZ GÜZELOBA ASMALI (SINIR) bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya Elektrik Kesintisi 18-19-20 Eylül AEDAŞ (Kepez, Alanya, Manavgat, Serik, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Aksu, Elmalı, Kemer, Konyaaltı, Akseki, Finike, Muratpaşa)



SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-09-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELPINAR Mah. 6043 Sk.,MERKEZ BELPINAR Mah. 6049 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET 5073,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 5059 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 5067 Sk.,MERKEZ CUMHURİYET ŞHT.ÖZGÜR ATASEVER,MERKEZ YENİ 4076,MERKEZ YENİ Mah. 4076 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:00:00 - 18/09/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,AKBAŞ Mah.,MERKEZ AKBAŞ KELMEN,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 11,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 76 bölgelerinde 18/09/2026 09:30:00 - 18/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-18 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ KARADAYI ANT-KOOP.,MERKEZ KARADAYI LATİF İNCE,MERKEZ KARADAYI Mah. ANT-KOOP. K.Ev.,MERKEZ KARADAYI Mah. LATİF İNCE K.Ev.,MERKEZ MERKEZ Mah. 2132 Sk. bölgelerinde 18/09/2026 09:30:00 - 18/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-19 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,AKBAŞ Mah.,MERKEZ AKBAŞ KELMEN,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 11,MERKEZ AKBAŞ Mah. AKBAŞ 76 bölgelerinde 19/09/2026 09:30:00 - 19/09/2026 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-20 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ CUMALI Mah. 8013,MERKEZ CUMALI Mah. ATATÜRK Sk. bölgelerinde 20/09/2026 09:00:00 - 20/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-09-20 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ CUMALI Mah. 2188,MERKEZ CUMALI Mah. ANTALYA.-,MERKEZ MERKEZ 2177,MERKEZ MERKEZ 2180,MERKEZ MERKEZ Mah. 2178 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. 2188 Sk. bölgelerinde 20/09/2026 09:00:00 - 20/09/2026 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya planlı kesinti sorgulama AEDAŞ için tıklayınız.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ