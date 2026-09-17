Canva'da veri ihlali: Türkiye'de 424 şirket etkilendi

Canva’da yaşanan veri ihlalinin Türkiye’deki 424 organizasyon ve kuruluşla ilişkili verileri etkilediği açıklandı. KVKK’nın yayımladığı bildirimde çalışanların iletişim bilgilerinin yanı sıra bazı sözleşmelerin ve faturaların da olayın kapsamında bulunduğu belirtildi. Etkilenen kişi sayısı ise henüz belli değil.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Canva tarafından yapılan bildirimi kamuoyuyla paylaştı. Açıklama, platformun kullandığı üçüncü taraf bir araç üzerinden gerçekleşen yetkisiz erişime dayanıyor. İlk değerlendirmeye göre saldırgan, bazı kişisel verileri sistem dışına çıkardı.

ÇALIŞAN BİLGİLERİ VE KURUMSAL BELGELER ETKİLENDİ

Bildirimde sıralanan bilgiler arasında müşteri kuruluşların çalışanlarına ait isimler, iş e-posta adresleri, iş yeri konumları ve iş amaçlı kullanılan telefon numaraları bulunuyor. Bunlara ek olarak Canva ile paylaşılmış müşteri sipariş formları, sözleşmeler, faturalar, veri koruma anlaşmaları ve rutin iş yazışmaları da ihlale konu oldu.

Bu nedenle olay yalnızca tasarım platformuna giriş yapan kullanıcıların hesap bilgileriyle sınırlı bir sızıntı olarak değerlendirilmiyor. Şirketlerle Canva arasındaki ticari ilişki kapsamında paylaşılmış belgeler de açıklanan kapsamın içinde yer alıyor.

424 SAYISI ETKİLENEN KİŞİ SAYISINI GÖSTERMİYOR

Açıklamadaki 424 sayısı organizasyonları ve kuruluşları ifade ediyor. Bir kuruluşla ilişkili birden fazla çalışanın verisi bulunabileceğinden, gerçek kişi sayısının henüz tespit edilemediği belirtildi.

Kamuoyuna açıklanan veri kategorileri arasında parolalar veya banka kartı bilgileri sayılmıyor. Bununla birlikte mevcut duyuru, her kullanıcı için ayrı bir etki değerlendirmesi sunmuyor. Dolayısıyla bütün Canva kullanıcılarının aynı kapsamda etkilendiği ya da herhangi bir hesabın kesin olarak güvende olduğu sonucu çıkarılamıyor.

Canvada veri ihlali: Türkiyede 424 şirket etkilendi

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/2037 sayılı kararıyla bildirimin yayımlanmasına karar verdi. Konuya ilişkin inceleme sürerken duyuruda sonuçlanmış bir yaptırım veya açıklanmış bir ceza yer almıyor.

Olaydan etkilenip etkilenmediğini öğrenmek isteyen kişiler, Canva’nın resmi yardım merkezi veya privacy@canva.com adresi üzerinden şirketten bilgi alabilecek.

Kuruluş bazındaki kapsam ve toplam kişi sayısı, inceleme ilerledikçe netleşecek.