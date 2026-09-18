Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten'in oynadığı diziler

Melis İşiten'in hayatı, yaşı ve oynadığı diziler, oyuncunun yeniden gündeme gelmesiyle araştırılıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi olarak da bilinen Melis İşiten, televizyon, sinema, dijital platform ve tiyatro projelerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkarken özellikle Maraşlı, Vatanım Sensin ve Sadece Arkadaşız gibi yapımlarla tanındı.

Melis İşiten'in kariyeri, 2014 yılında başlayan ekran yolculuardından sinema ve dijital yapımlarla devam etti. Son yıllarda Kardeş Takımı, Aile Çıkmazı, Doğulu ve Tertemiz gibi projelerde de rol alan oyuncunun eğitim hayatı, yaşı ve yer aldığı yapımlar merak ediliyor.

MELİS İŞİTEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tiyatro eğitimi alan İşiten, sahne çalışmalarının ardından televizyon projelerinde kamera karşısına geçmeye başladı. Kariyerinin ilk döneminde Reaksiyon dizisinde Fatoş karakterini canlandırdı. Aynı dönemde farklı televizyon projelerinde de rol alan oyuncu, ilerleyen yıllarda tiyatro, sinema ve dijital platform yapımlarındaki çalışmalarını sürdürdü.

Melis İşiten kimdir, kaç yaşında? Melis İşitenin oynadığı diziler

MELİS İŞİTEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

Melis İşiten'in oynadığı diziler arasında Reaksiyon, Vatanım Sensin, Maraşlı, Sadece Arkadaşız, Konteynır Brothers: Hurdalık ve Tertemiz bulunuyor. İşiten, 2014 yapımı Reaksiyon'da Fatoş, Vatanım Sensin'de Hemşire Despina, Maraşlı'da Dilşad Türel ve Sadece Arkadaşız'da Yaren karakterleriyle ekrana geldi.

Oyuncu sinema tarafında da farklı projelerde görev aldı. Aslı Gibidir, Kardeş Takımı, Arap Kadri, Aile Çıkmazı ve Doğulu İşiten'in filmografisindeki yapımlar arasında bulunuyor.